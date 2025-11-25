بناء على طلب وكيلته.. إرجاء محاكمة فضل شاكر

أفادت معلومات الجديد بأن جلسة فضل شاكر امام المحكمة العسكرية تم تأجيلها حتى ٣ شباط بعد ان استمهلت الوكيلة القانونية لشاكر للاطلاع على الملفات وعددهم ٤ .