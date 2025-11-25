معلومات الجديد: رئيس الحكومة نواف سلام قد يلتقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أو رئيس الحكومة القطري على هامش مشاركته في أعمال منتدى الدوحة

رئيس الحكومة نواف سلام في اتصال مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري: نعرب عن تضامننا الكامل مع دولة قطر الشقيقة على إثر الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة