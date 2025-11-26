عاجل
إعلام أميركي: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
إعلام أميركي: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
4 آب "الحقيقة الضائعة"
08:55
مشاهد من الجحيم! (فيديو)
2025-11-24
2025-11-24
3 حرائق في الجنوب.. ومناشدات!
2025-11-24
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
2025-11-22
2025-11-22
الخلاف انتهى وإجتماع قيد التحضير!
2025-11-21
2025-11-21
عند مدخل زحلة.. أكبر علم لبنان! (فيديو)
مصادر دبلوماسية للجديد: الموقف الأميركي تجاه لبنان السياسي على حاله ولا زيارة قريبة للرئيس عون إلى الولايات المتحدة
2025-11-26 | 13:13
مصادر دبلوماسية للجديد: الموقف الأميركي تجاه لبنان السياسي على حاله ولا زيارة قريبة للرئيس عون إلى الولايات المتحدة
مصادر دبلوماسية غربية للجديد: الموقف التصعيدي تجاه لبنان ليس فقط حيال حزب الله بل إزاء الدولة اللبنانية والجيش ورئاستها الأولى أيضاً
رئيس الجمهورية جوزاف عون يبحث مع وزير المال ياسين جابر زيارة وفد من البنك الدولي قريباً
سانا: الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية
مصادر دبلوماسية للجديد: الموقف الأميركي تجاه لبنان السياسي على حاله ولا زيارة قريبة للرئيس عون إلى الولايات المتحدة
مصادر رئاسية عربية للجديد: رغم أن الوضع جدي ومتصاعد ويحتاج لمعالجة الا أنه ليس داهماً أو وشيكاً أو دراماتيكياً كما ينقل
مصادر رئاسية عربية للجديد: رغم أن الوضع جدي ومتصاعد ويحتاج لمعالجة الا أنه ليس داهماً أو وشيكاً أو دراماتيكياً كما ينقل
مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل باتت تملك الضوء الأخضر من الإدارة الاميركية للتحرك في لبنان
مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل باتت تملك الضوء الأخضر من الإدارة الاميركية للتحرك في لبنان
مصادر سياسية للجديد: الرد الرسمي على كلام الوزير المصري كان أن الرئيس عون قدم مبادرة وبري تبناها والحكومة اتخدت القرار والجيش يقوم بدوره فلتعطنا إسرائيل شيئاً في المقابل
مصادر سياسية للجديد: الرد الرسمي على كلام الوزير المصري كان أن الرئيس عون قدم مبادرة وبري تبناها والحكومة اتخدت القرار والجيش يقوم بدوره فلتعطنا إسرائيل شيئاً في المقابل
عربي و دولي
14:53
إعلام أميركي: إطلاق نار على اثنين من العسكريين قرب البيت الأبيض
محليات
13:36
طبيب متورط ببيع الأطفال!
مقدمة النشرة المسائية
13:24
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2025
مصادر رئاسية عربية للجديد: رغم أن الوضع جدي ومتصاعد ويحتاج لمعالجة الا أنه ليس داهماً أو وشيكاً أو دراماتيكياً كما ينقل
مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل باتت تملك الضوء الأخضر من الإدارة الاميركية للتحرك في لبنان
مصادر سياسية للجديد: الرد الرسمي على كلام الوزير المصري كان أن الرئيس عون قدم مبادرة وبري تبناها والحكومة اتخدت القرار والجيش يقوم بدوره فلتعطنا إسرائيل شيئاً في المقابل
مصادر دبلوماسية للجديد: اسرائيل تحمل "نغمة جديدة" عنوانها "السيادة الأمنية" وترجمتها فهي المنطقة العازلة أو احتلال جنوب الليطاني
13:13
معلومات الجديد: وزير الخارجية المصري أبلغ الحاضرين في العشاء أن استمرار الوضع على ما هو عليه عواقبه وخيمة ويجب التعامل مع هذا المعطى كأمر واقع
13:12
لبنان: النداء الأخير.. وضوء أخضر لـ إسرائيل!
13:06
13:24
مقدمة النشرة المسائية 26-11-2025
2025-11-25
البطريرك الراعي عن زيارة البابا لاوون "الفاتيكان حريص على لبنان العيش المشترك.. وبرنامج الزيارة مرتكز على بناء السلام"
2025-11-25
مقدمة النشرة المسائية 25-11-2025
2025-11-24
مقدمة النشرة المسائية 24-11-2025
2025-11-24
من واشنطن إلى بيروت… جوزيف الجبيلي يردّ على اتهامه بـ"بخّ السّم" (فيديو)
2025-11-23
حسين أيوب: هكذا تجاهل حزب الله "الرد".. وكمين سياسي كان بإنتظار قائد الجيش!
