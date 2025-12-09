الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
19
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
15
o
جبل لبنان
14
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
11:10
اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)
10:15
ابكى الشرع وزوجته.. من هو؟
05:12
في بدنايل.. بركة "حمراء" تثير قلق المواطنين! (صورة)
03:37
في طرابلس.. من حاول إحراق شجرة الميلاد؟
02:04
علقوا في بركة اصطناعية.. إنقاذ 4 كلاب (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: بعد توقيف رئيس جمارك طرابلس ورئيسة الأقليم، جمارك طرابلس تصادر ألعاب جنسية و3 مسيرات
2025-12-09 | 10:51
A-
A+
معلومات الجديد: بعد توقيف رئيس جمارك طرابلس ورئيسة الأقليم، جمارك طرابلس تصادر ألعاب جنسية و3 مسيرات
مقالات ذات صلة
بعد تحقيق الجديد… توقيف رئيس جمارك مرفأ طرابلس ورئيس الإقليم
معلومات الجديد: المدعي العام المالي ماهر شعيتو يوقف كل من رئيس مرفأ طرابلس للجمارك عزام الكنج ورئيس اقليم طرابلس باسكال ايليا بعد تحقيق الجديد
جمارك الشمال تضبط كمية ضخمة من المواد الغذائية المهربة والفاسدة
معلومات الجديد: بعد توقيف رئيس جمارك طرابلس ورئيسة الأقليم، جمارك طرابلس تصادر ألعاب جنسية و3 مسيرات
خاص الجديد
محليات
الجديد:
توقيف
جمارك
طرابلس
ورئيسة
الأقليم،
جمارك
طرابلس
تصادر
ألعاب
جنسية
مسيرات
العودة الى الأعلى
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
اقرأ ايضا في خاص الجديد
03:36
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
03:36
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
03:29
الرئيس سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
03:29
الرئيس سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
01:47
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
01:47
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
يحدث الآن
محليات
11:41
لماذا غاب "قاووق" عن احتفال حزب الله؟.. التفاصيل في النشرة المسائية
محليات
11:10
اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)
منوعات
11:04
طلاب لبنانيون يتألقون في أولمبياد الروبوتات
اخترنا لك
مراسلة الجديد: وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
03:36
الرئيس سلام خلال وضع حجر الأساس لحديقة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في بيروت: نعمل على إعادة تنظيم المجال العام في العاصمة
03:29
معلومات الجديد: الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان لن يلتقي رئيس الحكومة في السراي وسيعقد معه لقاءً الليلة على مأدبة عشاء في قصر الصنوبر في بيروت بمشاركة عدد من الوزراء
01:47
مصادر دبلوماسية للجديد: ثناء على دور الجيش اللبناني جنوب الليطاني
13:13
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: إقرار الموازنة لا يزال معلقاً على مصير النقاش في بندي رواتب القطاع العام والمبالغ المحددة لإعادة الإعمار
13:12
مصادر متابعة للملف المالي للجديد: ننفي دقة النسخة المسربة عن قانون الفجوة المالية وهي قديمة والقانون سيُوزّع الأسبوع المقبل على الوزراء ليُعرض على الحكومة
13:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:10
اختفت صور الرئيس.. ظاهرة "غير مألوفة" في دمشق! (فيديو)
2025-10-17
غرامة وإيقاف للاعب وحفيد أسطورة يونايتد
2025-12-07
كندا حنا ترد على تصريحات سامر المصري وتصفه بـ "عديم المبدأ"
2025-07-02
بعد منتصف الليل.. أمن الدولة يوقف رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان
2025-08-09
لقطة نادرة من زفاف المصمم ايلي صعب وزوجته كلودين قبل 35 عاما
2025-10-20
إذا لم تتحرّك بيروت.. مواجهة كبرى بين حزب الله واسرائيل! مواقف جديدة لـ برّاك
بالفيديو
بالفيديو
03:24
لودريان يستكمل جولته.. والبداية من عين التينة
13:31
مقدمة النشرة المسائية 08-12-2025
2025-12-08
تصريح البطريرك مار بشارة بطرس الراعي من بعبدا بعد لقاء رئيس الجمهورية - إضغط على البث المباشر
2025-12-07
مقدمة النشرة المسائية 07-12-2025
2025-12-07
الجديد تواكب الذكرى السنوية لسقوط النظام.. من سوريا مراسلنا
2025-12-07
من معراب.. مراسلة الجديد توفينا بالمستجدات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:00
طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
محليات
01:00
طهران وافقت على تسليم سلاح "حزب الله".. ورسالة واضحة من الرئيس عون! (الأنباء الإلكترونية)
محليات
00:13
على دفعات وبصواريخ ثقيلة.. ماذا استهدفت اسرائيل ليلاً؟
محليات
00:13
على دفعات وبصواريخ ثقيلة.. ماذا استهدفت اسرائيل ليلاً؟
محليات
00:39
"حزب الله" مُصاب بـ "مغص سياسي شديد".. والسبب "الأخ الأكبر"! (نداء الوطن)
محليات
00:39
"حزب الله" مُصاب بـ "مغص سياسي شديد".. والسبب "الأخ الأكبر"! (نداء الوطن)
عربي و دولي
08:48
إسرائيل غاضبة.. بسبب هتافات سورية!
عربي و دولي
08:48
إسرائيل غاضبة.. بسبب هتافات سورية!
محليات
00:17
الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية.. ماذا يحصل؟ (نداء الوطن)
محليات
00:17
الأبنية المدمرة في الضاحية الجنوبية.. ماذا يحصل؟ (نداء الوطن)
محليات
15:04
بالفيديو: الإحتفال تحوّل إلى إشكال!
محليات
15:04
بالفيديو: الإحتفال تحوّل إلى إشكال!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025