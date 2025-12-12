عاجل
مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير من نوع MQ9 فوق مدينة الهرمل والمحيط
مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير من نوع MQ9 فوق مدينة الهرمل والمحيط
خاص الجديد
مراسل الجديد: سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد في منطقة اقليم التفاح
2025-12-12 | 03:01
مراسل الجديد: سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد في منطقة اقليم التفاح
مراسل الجديد: سلسلة غارات جوية عنيفة تستهدف جبل الرفيع ومحيط بلدة سجد في منطقة اقليم التفاح
خاص الجديد
محليات
الجديد:
سلسلة
غارات
عنيفة
تستهدف
الرفيع
ومحيط
منطقة
اقليم
التفاح
مراسل الجديد: غارات اسرائيلية تستهدف المنطقة الواقعة بين بلدتي انصار والزرارية
مراسل الجديد: تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء مدينة بعلبك
معلومات الجديد: التحقيقات في مطار بيروت بيّنت أن كبار موظفي الجمارك شاركوا كلمات المرور للنظام الجمركي مع موظف في شركة شحن ما سمح له بتصفية البيانات وإخراجها من المطار
2025-12-11
النائب بيار بوعاصي لـ #الجديد: الحل يكمن بتفكيك المنظومة الأمنية العسكرية لحزب الله عندها أميركا تفتح قناة تفاوض بين لبنان واسرائيل مشروطة ببسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها
2025-12-11
