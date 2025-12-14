عاجل
النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نثق بسيمون كرم نظراً لحنكته وكل ما يعتبره حزب الله "سقطة" يعني أن مسار الدولة "صحيح"
النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نثق بسيمون كرم نظراً لحنكته وكل ما يعتبره حزب الله "سقطة" يعني أن مسار الدولة "صحيح"
تسجيل الدخول
أحمد الأحمد.. بطل مسلم انقذ حفلاً يهودياً! (فيديو)
2025-12-12
القيصر سقط.. والاستثمارات راجعة!
2025-12-12
في السراي الحكومي.. ضيافة ميلادية للوزراء
2025-12-12
بكتب وكلمات.. شجرة ميلاد! (فيديو)
2025-12-12
قرى عدة تستفيق على غارات عنيفة! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ردّ على إطلاق نار حصل من الجانب السوري في منطقة المشرفة بين الهرمل والقاع وعودة الأمور إلى طبيعتها
2025-12-14 | 10:45
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ردّ على إطلاق نار حصل من الجانب السوري في منطقة المشرفة بين الهرمل والقاع وعودة الأمور إلى طبيعتها
إطلاق نار من الجانب السوري والجيش اللبناني يرد.. ماذا حصل؟
مصادر قضائية للجديد: الأجواء بين الوفد القضائي اللبناني و السوري إيجابية والجانبان مصران على حل سريع
نصار لـ"الجديد": الجانب السوري أكد بدء المراجعة لكشف المعلومات في ملفات الإغتيال كافة
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ردّ على إطلاق نار حصل من الجانب السوري في منطقة المشرفة بين الهرمل والقاع وعودة الأمور إلى طبيعتها
خاص الجديد
محليات
الجديد:
الجيش
اللبناني
إطلاق
الجانب
السوري
منطقة
المشرفة
الهرمل
والقاع
وعودة
الأمور
طبيعتها
الصحافي تمام نور الدين من باريس لـ"الجديد": فرنسا تطالب الجيش اللبناني بتوثيق ما صادره عبر خرائط من سلاح لحزب الله لتفادي أي ذريعة إسرائيلية بضرب لبنان
بعد طلب من لجنة "الميكانيزم" الجيش يداهم المنازل في الجنوب.. التفاصيل مع مراسل الجديد
15:41
النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نثق بسيمون كرم نظراً لحنكته وكل ما يعتبره حزب الله "سقطة" يعني أن مسار الدولة "صحيح"
15:41
النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نثق بسيمون كرم نظراً لحنكته وكل ما يعتبره حزب الله "سقطة" يعني أن مسار الدولة "صحيح"
15:29
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: إذا لم يحل لبنان مسألة المصارف والمودعين "ما حدا رح يستثمر"
15:29
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: إذا لم يحل لبنان مسألة المصارف والمودعين "ما حدا رح يستثمر"
15:16
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: أريد للمصارف أن تستعيد قوتها وتُقرض الناس مجدداً لكنني أحرص على إعادة أموال المودعين
15:16
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: أريد للمصارف أن تستعيد قوتها وتُقرض الناس مجدداً لكنني أحرص على إعادة أموال المودعين
خاص الجديد
15:41
النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نثق بسيمون كرم نظراً لحنكته وكل ما يعتبره حزب الله "سقطة" يعني أن مسار الدولة "صحيح"
خاص الجديد
15:29
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: إذا لم يحل لبنان مسألة المصارف والمودعين "ما حدا رح يستثمر"
خاص الجديد
15:16
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: أريد للمصارف أن تستعيد قوتها وتُقرض الناس مجدداً لكنني أحرص على إعادة أموال المودعين
النائب سعيد الأسمر لـ #وهلق_شو: نثق بسيمون كرم نظراً لحنكته وكل ما يعتبره حزب الله "سقطة" يعني أن مسار الدولة "صحيح"
15:41
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: إذا لم يحل لبنان مسألة المصارف والمودعين "ما حدا رح يستثمر"
15:29
فريد البستاني لـ #وهلق_شو: أريد للمصارف أن تستعيد قوتها وتُقرض الناس مجدداً لكنني أحرص على إعادة أموال المودعين
15:16
النائب فريد البستاني لـ #وهلق_شو: تعيين سيمون كرم خطوة ناجحة من الرئيس عون
15:14
حسين أيوب لـ #وهلق_شو: الرئيسان عون وبري مدركان جيداً للمقاربة الأميركية والتواصل بين مصر وحزب الله قائم قبل زيارة رئيس الاستخبارات المصرية للبنان
15:00
غسان حجار لـ #وهلق_شو: الرئيس بري يفاوض بشكل جدي على المستويات كافة
14:55
2025-11-18
مراسلة الجديد تواكب إفتتاح مؤتمر "بيروت 1"
2025-12-11
وفد نقابة الصحافة يلتقي الرئيس بري في هذه الاثناء
2025-12-12
"حزب الله" وافق على التفاوض.. وأبلغ الرئيس عون! (الجمهورية)
2025-10-14
ترامب: المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن
2025-09-03
مراسل الجديد: الطيران الحربي الاسرائيلي يشن غارة على أطراف بلدة الخرايب
2025-12-13
محاولات بري فشلت؟ (نداء الوطن)
14:49
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
13:11
مقدمة النشرة المسائية 14-12-2025
2025-12-13
مقدمة النشرة المسائية 13-12-2025
2025-12-12
صفاء سلطان تتأثر على الهواء وهي تروي ما مرت بسبب مرضها الخطير
2025-12-12
مؤثرة سورية شهيرة تعلنها بكل جرأة وتكشف عودتها من المـ ـوت بسبب عملية أجرتها
2025-12-12
مقدمة النشرة المسائية 12-12-2025
محليات
13:30
بعد هجوم سيدني.. بيان للقوات!
محليات
13:30
بعد هجوم سيدني.. بيان للقوات!
عربي و دولي
12:47
"حزب الله انتهك الاتفاق".. بالخريطة: اسرائيل تزعم وتنشر!
عربي و دولي
12:47
"حزب الله انتهك الاتفاق".. بالخريطة: اسرائيل تزعم وتنشر!
محليات
03:17
عاصفة جويّة تصل غداً.. كيف سيكون الطقس؟
محليات
03:17
عاصفة جويّة تصل غداً.. كيف سيكون الطقس؟
عربي و دولي
11:06
"بأقل من ساعة".. الجيش الاسرائيلي يزعم: عنصران من حزب الله!
عربي و دولي
11:06
"بأقل من ساعة".. الجيش الاسرائيلي يزعم: عنصران من حزب الله!
عربي و دولي
03:07
إسرائيل ارسلت للبنان: هذا غير مقبول!
عربي و دولي
03:07
إسرائيل ارسلت للبنان: هذا غير مقبول!
خاص الجديد
12:59
نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!
خاص الجديد
12:59
نزع سلاح "حزب الله".. بالصوت والصورة!
