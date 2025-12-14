إطلاق نار من الجانب السوري والجيش اللبناني يرد.. ماذا حصل؟

أفاد مراسل الجديد، أنه "خلال مطاردة لمهربين في منطقة المشرفة الواقعة بين والقاع، فروا الى داخل الاراضي السورية".

وفي التفاصيل، "خلال مطاردتهم، تم إطلاق النار من الجانب السوري على ، والأخير رد على هذه المصادر، واستمر ذلك لبعض الوقت، ثم عادت الأمور إلى طبيعتها".