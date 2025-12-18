عاجل
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد

2025-12-18 | 03:49
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد


جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد

خاص الجديد

محليات

مجلس النواب

لبنان

بيروت

Aljadeed
مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب
بالفيديو - سلسلة غارات تهز الجنوب والبقاع

حقيقة "البالونات الحرارية" فوق الضاحية (فيديو)
05:10
مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب
03:57
بالفيديو - سلسلة غارات تهز الجنوب والبقاع
03:43
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
14:28
هل تريد حضور المونديال؟.. فكر ماذا تكتب (فيديو)
13:08
مصادر سياسية للجديد: المطلب الفرنسي لنزع ذريعة اسرئيل واضح وهو انتقال الجيش من موقع المصرّح إلى موقع الموثق لكل عملياته في الجنوب
13:02
