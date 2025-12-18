مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب

مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات

