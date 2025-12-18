مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب

عاجل
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
15
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
2025-12-17
فجوة لبنان المالية.. ماذا ينتظركم؟ ( فيديو )
2025-12-17
بحر أحمر!
2025-12-17
من الاكتئاب إلى الصرع… العلم يحذّر!
2025-12-16
الجديد تكشف كيف تم تزوير عقود أساتذة في الجامعة اللبناية.. وشهادة دكتورة
خاص الجديد
مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب
2025-12-18 | 03:57
A-
A+
مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: إصابة 4 اشخاص جراء الغارة التي استهدفت "رابيد" بين دير سريان والطيبة
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت "رابيد" في بلدة القنطرة قضاء مرجعيون
جيش العدو ينذر سكان بلدتي طير دبا قضاء صور والطيبة قضاء مرجعيون
مراسل الجديد: إصابتان جراء استهداف سيارة "رابيد" على الطريق ما بين بلدتي الطيبة ودير سريان قضاء مرجعيون في الجنوب
خاص الجديد
محليات
الجديد:
إصابتان
استهداف
سيارة
"رابيد"
الطريق
بلدتي
الطيبة
سريان
مرجعيون
الجنوب
العودة الى الأعلى
حقيقة "البالونات الحرارية" فوق الضاحية (فيديو)
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
اقرأ ايضا في خاص الجديد
05:10
حقيقة "البالونات الحرارية" فوق الضاحية (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه "بالونات في السماء"،
05:10
حقيقة "البالونات الحرارية" فوق الضاحية (فيديو)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه "بالونات في السماء"،
03:49
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
03:49
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
03:43
بالفيديو - سلسلة غارات تهز الجنوب والبقاع
03:43
بالفيديو - سلسلة غارات تهز الجنوب والبقاع
يحدث الآن
عربي و دولي
07:03
صبرنا بدأ ينفد..رسالة تركية لـ"قسد"
محليات
06:54
مراسلة الجديد: إخلاء سبيل كريم سلام شقيق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام مقابل كفالة مالية قيمتها ٩ مليار ليرة لبنانية
محليات
06:51
مراسل الجديد: قوة كبيرة مدعومة بآليات عسكرية وبمؤازرة مخابرات البقاع تداهم منازل مطلوبين في بلدة حورتعلا شرقي بعلبك وتنفّذ عمليات تفتيش بحثًا عن ممنوعات
اخترنا لك
حقيقة "البالونات الحرارية" فوق الضاحية (فيديو)
05:10
جلسة لمجس النواب بعد قليل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
03:49
بالفيديو - سلسلة غارات تهز الجنوب والبقاع
03:43
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
14:28
هل تريد حضور المونديال؟.. فكر ماذا تكتب (فيديو)
13:08
مصادر سياسية للجديد: المطلب الفرنسي لنزع ذريعة اسرئيل واضح وهو انتقال الجيش من موقع المصرّح إلى موقع الموثق لكل عملياته في الجنوب
13:02
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-12-12
كانت متجهة جنوباً.. قافلة لوجستية لليونيفيل تتعرض لحادث!
2025-09-26
لبنان يمنع هبوط طائرتين إيرانيتين في مطار بيروت.. هذا ما حصل!
2025-11-22
حضور كامل وتفاعل هائل… نانسي عجرم تخطف الأضواء في الرياض
2025-07-28
الجامعة اللبنانية الأميركية تطلق برنامجاً تنفيذياً رائداً للصحة الوقائية
2025-10-09
كريستيانو رونالدو يدخل نادي المليارات
2025-08-24
حقيقة حادثة وفاة الطيار الشراعي عمر سنجر (فيديو)
بالفيديو
بالفيديو
13:23
مقدمة النشرة المسائية 17-12-2025
2025-12-16
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
2025-12-16
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
2025-12-16
مارلا عوض تقبل تحدي الجمهور وتكشف سر جمالها: "فيلتر"
2025-12-15
مقدمة النشرة المسائية 15-12-2025
2025-12-14
ماذا سيحمل سيمون كرم خلال الاجتماع المقبل للميكانيزم؟ غسان حجار يكشف
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
15:09
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
محليات
15:09
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
خاص الجديد
14:28
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
خاص الجديد
14:28
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
خاص الجديد
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
خاص الجديد
08:48
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
محليات
13:39
فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
محليات
13:39
فوز تحالف المردة وفريد الخازن والان عون والمستقلين بوجه التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحركة أمل في إنتخبات نقابة موظفي كازينو لبنان
عربي و دولي
15:35
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ برّاك أنه سيعين مفاوضا جديدا لإنجاز الاتفاق مع سوريا
عربي و دولي
15:35
القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ برّاك أنه سيعين مفاوضا جديدا لإنجاز الاتفاق مع سوريا
فن
11:26
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
فن
11:26
بعد اتهام زوجها..تفاصيل جديدة تكشف حول وفاة نيفين مندور واسرتها تحسم الجدل
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025