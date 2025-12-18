الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
6
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
15:18
تحطم مأساوي
10:38
هدف تاريخي.. في نهائي كأس العرب - شاهد الفيديو
09:08
إقتراع المغتربين.. "طار وطار"؟ | شاهد الفيديو
08:54
امطار غير مسبوقة تغمر الدوحة (فيديو)
2025-12-17
جلسة الخميس النيابية.. هل يطير النصاب؟ (فيديو)
خاص الجديد
مصادر غربية للجديد: اجتماع باريس بين المبعوثين وقائد الجيش والسفير الأميركي كان ايجابياً ومتطوراً وصريحاً
2025-12-18 | 12:59
A-
A+
مصادر غربية للجديد: اجتماع باريس بين المبعوثين وقائد الجيش والسفير الأميركي كان ايجابياً ومتطوراً وصريحاً
مقالات ذات صلة
أوساط عين التينة للجديد: لقاء الرئيس بري والسفير الأميركي كان جيداً وصريحاً
لقاء بري والسفير الأميركي.. "جيد وصريح"!
مصادر دبلوماسية للجديد: الأنظار تتجه إلى نتائج اجتماع باريس الذي سيغادر إليه قائد الجيش الأربعاء
مصادر غربية للجديد: اجتماع باريس بين المبعوثين وقائد الجيش والسفير الأميركي كان ايجابياً ومتطوراً وصريحاً
خاص الجديد
غربية
للجديد:
اجتماع
باريس
المبعوثين
وقائد
الجيش
والسفير
الأميركي
ايجابياً
ومتطوراً
وصريحاً
العودة الى الأعلى
بالفيديو - سلسلة غارات تهز الجنوب والبقاع
بياع مناصب وهمية.. هكذا خدع "أبو عمر" سياسيين لبنانيين (تقرير)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:03
تابعوا حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي الآن على شاشة الجديد
15:03
تابعوا حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي الآن على شاشة الجديد
14:38
قصص وتجارب يشاركونها مؤثرون في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
14:38
قصص وتجارب يشاركونها مؤثرون في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
12:22
المملكة لم تلتمس هلال حزب الله | التفاصيل ضمن (المشهد السياسي) بالنشرة المسائية
12:22
المملكة لم تلتمس هلال حزب الله | التفاصيل ضمن (المشهد السياسي) بالنشرة المسائية
يحدث الآن
عربي و دولي
16:07
تتويج المغرب بكأس العرب.. مراسل الجديد ينقل الحدث - شاهد البث
محليات
15:51
أكسيوس عن مصادر: اجتماع الناقورة يبحث التعاون الاقتصادي عند الحدود لكنه يهدف بشكل غير رسمي لمنع استئناف الحرب
محليات
15:49
أكسيوس عن مصادر: نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يوسي درازنين سيشارك في اجتماع الناقورة غداً
اخترنا لك
تابعوا حلقة جديدة من برنامج المؤثر الحقيقي الآن على شاشة الجديد
15:03
قصص وتجارب يشاركونها مؤثرون في حلقة جديدة من "المؤثر الحقيقي" تتابعونها بعد قليل على شاشة الجديد
14:38
المملكة لم تلتمس هلال حزب الله | التفاصيل ضمن (المشهد السياسي) بالنشرة المسائية
12:22
معلومات الجديد: دائرة المسافرين في جمارك المطار تضبط شحنة من 90 مسدس "غلوك" أثناء محاولة تهريبها مفككة بالحقائب
12:14
الحسّابة تحسب عشاء الميلاد... في النشرة المسائية بعد قليل
12:02
أرنب برّي والجلسة... التفاصيل في النشرة المسائية
11:50
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
05:10
حقيقة "البالونات الحرارية" فوق الضاحية (فيديو)
2025-10-28
ماذا بحث بري مع أورتاغوس والموفد المصري؟
2025-12-17
الهام الفضالة تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها بعد إخلاء سبيلها
2025-08-26
مقدمة النشرة المسائية 26-08-2025
2025-11-04
معلومات الجديد: إرجاء جلسة استجواب المحقق العدلي في ملف المرفأ طارق البيطار بدعوى اغتصاب السلطة حتى يوم الخميس لتبليغ النيابة العامة
2025-09-29
الهيئة الاتهامية تُقرر إخلاء سبيل المدير العام لـ”كازينو لبنان” رولان خوري
بالفيديو
بالفيديو
13:05
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
09:04
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
2025-12-17
مقدمة النشرة المسائية 17-12-2025
2025-12-16
نادين نسيب نجيم : من دون ما اقصد صرت مصدر الهام وانا صرت بعصر I don’t care
2025-12-16
مقدمة النشرة المسائية 16-12-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:21
"ثقافة عنصرية وممارسات تحريضية".. بيان جديد لـ "حزب الله"!
محليات
11:21
"ثقافة عنصرية وممارسات تحريضية".. بيان جديد لـ "حزب الله"!
محليات
09:05
لهذا السبب اعترض باسيل على قانون إعادة الإعمار
محليات
09:05
لهذا السبب اعترض باسيل على قانون إعادة الإعمار
محليات
12:57
بدل الثياب أسلحة.. وجمارك المطار تتحرك
محليات
12:57
بدل الثياب أسلحة.. وجمارك المطار تتحرك
محليات
12:43
بالفيديو - الجيش ينتشر قبل الكشف!
محليات
12:43
بالفيديو - الجيش ينتشر قبل الكشف!
محليات
10:38
إصابة عمال جراء غارة اسرائيلية.. "كهرباء لبنان" تصدر بيان
محليات
10:38
إصابة عمال جراء غارة اسرائيلية.. "كهرباء لبنان" تصدر بيان
فن
08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
فن
08:07
ليلى عبد اللطيف تحسم حقيقة توقعها المثير للجدل : سنة 2026 بلا دراسة ووباء جديد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025