الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
12
o
الجنوب
19
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
يُقال
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
07:42
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
15:03
جيل الثمانينات.. هل أصبحوا كبار السن؟ (شاهد الفيديو)
2025-12-19
بالفيديو.. الإفراج عن عمر الأبطح بعد توقيفه بسبب فيديو "عيد الميلاد"
2025-12-19
"يوم تاريخي"الشرع يهنئ الشعب السوري (شاهد الفيديو)
2025-12-19
هذا ما يفعله بشار الأسد في موسكو؟ (فيديو)
خاص الجديد
معلومات الجديد: جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون الفجوة المالية لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين
2025-12-21 | 05:14
A-
A+
معلومات الجديد: جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون الفجوة المالية لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين
مقالات ذات صلة
الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين
معلومات الجديد : لا جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس والمرجح انعقادها الاثنين المقبل "بطبق دسم" هو مشروع قانون الفجوة المالية
رئاسة مجلس الوزراء تنشر مشروع قانون الفجوة المالية
معلومات الجديد: جمعية المصارف تعقد اجتماعاً اليوم الساعة 6:30 لمناقشة خطواتها بشأن قانون الفجوة المالية لتقرر الإضراب اليوم أو انتظار مناقشات الاثنين
خاص الجديد
محليات
الجديد:
جمعية
المصارف
اجتماعاً
اليوم
الساعة
لمناقشة
خطواتها
قانون
الفجوة
المالية
لتقرر
الإضراب
اليوم
انتظار
مناقشات
الاثنين
العودة الى الأعلى
الحدث - الحلقة الكاملة- 21-12-2025
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات
اقرأ ايضا في خاص الجديد
07:42
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
أضاءت بلدة دير الاحمر البقاعية شجرة الميلاد وسط أجواء إحتفالية في المنطقة.
07:42
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
أضاءت بلدة دير الاحمر البقاعية شجرة الميلاد وسط أجواء إحتفالية في المنطقة.
05:34
الحدث - الحلقة الكاملة- 21-12-2025
05:34
الحدث - الحلقة الكاملة- 21-12-2025
09:54
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات
09:54
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات
يحدث الآن
خاص الجديد
07:42
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
فن
07:12
توتر جديد في عائلة بيكهام بعد إلغاء متابعة متبادل على "إنستغرام"
فن
06:21
هكذا عاش الفنان اللبناني وليد العلايلي أيامه الاخيرة قبل وفاته
اخترنا لك
ميلاد.. وأجواء بعلبكية (فيديو)
07:42
الحدث - الحلقة الكاملة- 21-12-2025
05:34
مراسل الجديد: محلّقة إسرائيلية إنتحارية إنفجرت داخل احد المنازل في بلدة بليدا دون الإبلاغ عن إصابات
09:54
لساعات متواصلة.. المسيرات الإسرائيلية فوق بيروت (فيديو)
08:06
السفير كرم "أعد العدة" قبل الاجتماع (تابعوا النشرة المسائية بعد قليل)
2025-12-19
الجديد تكشف مضمون قانون الفجوة المالية الذي سيناقشه مجلس الوزراء الاثنين
2025-12-19
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-30
معلومات متداولة عن تورط طليقة فارس كرم… ودور كنسي في مسار الحضانة
2025-09-16
مراسل الجديد: الوزير نصار إقترح إرسال مشروع قانون الى المجلس النيابي ينص على انتخاب المغتربين للمقاعد الـ128
2025-12-18
مراسل الجديد: إصابة 4 اشخاص جراء الغارة التي استهدفت "رابيد" بين دير سريان والطيبة
2025-11-20
هند صبري تؤدي العمرة وتوثّق لحظات روحانية لامست قلوب متابعيها
2025-12-20
انخفاض… هذه مفاجأة للبنانيين!
2025-12-17
بعد الجدل حول إسمه.. الشيخ خلدون عريمط يوضّح
بالفيديو
بالفيديو
13:06
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025
2025-12-19
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
2025-12-19
جعجع عقد مؤتمراً صحافياً في معراب.. مراسلة الجديد توافينا بالمستجدات
2025-12-19
رئيس الوزراء المصري يستكمل جولته.. التفاصيل مع مراسل الجديد
2025-12-18
مقدمة النشرة المسائية 18-12-2025
2025-12-18
ابنة هيلدا خليفة اصبحت شابة تضاهي والدتها جمالا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
02:02
غداً.. الأنظار إلى القصر الجمهوري! (الأنباء الكويتية)
محليات
02:02
غداً.. الأنظار إلى القصر الجمهوري! (الأنباء الكويتية)
محليات
14:06
"حزب الله" سيعلنها.. سلمنا السلاح! (شاهد الفيديو)
محليات
14:06
"حزب الله" سيعلنها.. سلمنا السلاح! (شاهد الفيديو)
محليات
16:12
عملية وشيكة في لبنان.. تل أبيب تحذر: "لن نسمح"
محليات
16:12
عملية وشيكة في لبنان.. تل أبيب تحذر: "لن نسمح"
محليات
09:38
كانت تولد الكهرباء.. وأصبحت فارغة تماماً
محليات
09:38
كانت تولد الكهرباء.. وأصبحت فارغة تماماً
محليات
16:41
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار
محليات
16:41
قبطان روسوس يكشف للمرة الاولى ما لم يقله "إيغور" للبيطار
عربي و دولي
01:51
نوايا إسرائيلية مقلقة رغم إيجابية لبنان! (الأنباء الإلكترونية)
عربي و دولي
01:51
نوايا إسرائيلية مقلقة رغم إيجابية لبنان! (الأنباء الإلكترونية)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
يُقال
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025