04:02
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
14:23
السوريون ومليارات الدولارات في لبنان - شاهد الفيديو
12:16
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
11:17
ارتكبها نظام الأسد.. حكاية مجزرة باب التبانة (فيديو)
10:33
جيش من الروبوتات (فيديو)
خاص الجديد
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
2025-12-22 | 09:46
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
الحدث - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
هنا بيروت - 22-11-2025 - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - 12 - 12 - 2025 - الحلقة الكاملة
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
خاص الجديد
محليات
هنا بيروت
لبنان
الجديد
الحلقة الكاملة
الحدث - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
ياسين جابر لـ #وهلق_شو: قانون الفجوة المالية يُبت أخيراً في المجلس النيابي ولبنان مهدد بإدراجه على اللائحة السوداء وعلينا إزالة هذا الخطر
09:53
شو عاملين بالعيد؟ (فيديو)
07:36
معلومات الجديد: انضم حاكم مصرف لبنان في هذه الأثناء إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
07:33
مشروع قانون الفجوة المالية يتصدر جلسة مجلس الوزراء.. مراسل الجديد ينقل الأجواء
فن
09:57
عائشة كاي تفاجئ الجميع بظهورها بفستان الزفاف وفيديو لها يتصدر
خاص الجديد
09:53
شو عاملين بالعيد؟ (فيديو)
خاص الجديد
09:46
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
شو عاملين بالعيد؟ (فيديو)
معلومات الجديد: انضم حاكم مصرف لبنان في هذه الأثناء إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
مشروع قانون الفجوة المالية يتصدر جلسة مجلس الوزراء.. مراسل الجديد ينقل الأجواء
معلومات الجديد: جلسة اليوم ستكون مختصرة ومن المرجح ان تنعقد جلسة ثانية غدًا في السراي الساعة 10 صباحًا
معلومات الجديد: سينضم حاكم المصرف المركزي كريم سعيد الى جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
مصادر حكومية لـ"الجديد": مطالعة الوزير مرقص على قانون الودائع تتضمن توفيقاً بين الصيغة المقترحة ومطالب المودعين والمصارف
2025-12-18
"ثقافة عنصرية وممارسات تحريضية".. بيان جديد لـ "حزب الله"!
2025-10-18
دخل بتأشيرة إحتيالية.. اعتقال شخص شارك في هجوم "7 أكتوبر" في أميركا!
07:36
معلومات الجديد: انضم حاكم مصرف لبنان في هذه الأثناء إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا
2025-12-21
فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة
07:39
"معسلّ مزوّر".. إنتبهوا! (صورة)
2025-07-24
راغب علامة : منعي من الغناء في مصر "حكم إعدام".. ومصطفى كامل يرد "نعمل مهرجان للبوس"
04:00
الاخوين الصباغ في "انا وجيفارا" يستذكرون حضور زياد الرحباني قبل 20 سنة
03:55
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها
13:08
مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025
12:58
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
2025-12-20
مقدمة النشرة المسائية 20-12-2025
2025-12-19
مقدمة النشرة المسائية 19-12-2025
خاص الجديد
12:55
لبنان واسرائيل.. مقاربات جداً مختلفة!
خاص الجديد
14:23
السوريون ومليارات الدولارات في لبنان - شاهد الفيديو
منوعات
01:44
قفزة صاروخية للذهب
عربي و دولي
13:28
حاملة نووية.. أكبر سفينة حربية ضد "المفترسين"!
محليات
12:58
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
منوعات
02:47
أمطار أم شمس؟ إليكم طقس جمعة العيد
