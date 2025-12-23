الأخبار
07:41
طريق شكا سالكة.. "مبروك" بعد 8 سنوات!
2025-12-22
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
2025-12-21
السوريون ومليارات الدولارات في لبنان - شاهد الفيديو
2025-12-21
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
2025-12-21
ارتكبها نظام الأسد.. حكاية مجزرة باب التبانة (فيديو)
الحدث - الحلقة الكاملة - 23-12-2025
2025-12-23 | 05:47
الحدث - الحلقة الكاملة - 23-12-2025
الحدث 23-11-2025 - الحلقة الكاملة
الحدث - الحلقة الكاملة - 22-12-2025
الحدث - الحلقة الكاملة- 21-12-2025
الحدث - الحلقة الكاملة - 23-12-2025
الحدث
سياسة
"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مكان تواجد مزارعين عند أطراف بلدة الوزاني
