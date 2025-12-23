عاجل
حزب البعث لم يرفع الراية "عقارياً".. والقصة في نشرة آخبار الجديد بعد قليل
حزب البعث لم يرفع الراية "عقارياً".. والقصة في نشرة آخبار الجديد بعد قليل
12:13
بشار الأسد.. برفاهية زائدة (شاهد الفيديو)
08:53
الجديد برفقة الجيش.. ومهمتان عند الحدود
07:41
طريق شكا سالكة.. "مبروك" بعد 8 سنوات!
2025-12-22
من ساحة الحرب إلى شوارع العيد (فيديو)
2025-12-21
السوريون ومليارات الدولارات في لبنان - شاهد الفيديو
خاص الجديد
الودائع والجلسة الطويلة.. ما القرار الحاسم؟ | التفاصيل في نشرة آخبار الجديد
2025-12-23 | 12:02
A-
A+
الودائع والجلسة الطويلة.. ما القرار الحاسم؟ | التفاصيل في نشرة آخبار الجديد
ما مصير ودائعكم؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
كنعان: منعنا شطب ودائع الناس وفرضنا قانون استرداد الودائع
رسالة من الجو الى الرئاسات.. التفاصيل في المشهد السياسي ضمن نشرة أخبار الجديد
الودائع والجلسة الطويلة.. ما القرار الحاسم؟ | التفاصيل في نشرة آخبار الجديد
خاص الجديد
محليات
والجلسة
الطويلة..
القرار
الحاسم؟
التفاصيل
آخبار
الجديد
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مكان تواجد مزارعين عند أطراف بلدة الوزاني
الفلول بينكم.. ترقبوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
12:21
حزب البعث لم يرفع الراية "عقارياً".. والقصة في نشرة آخبار الجديد بعد قليل
12:21
حزب البعث لم يرفع الراية "عقارياً".. والقصة في نشرة آخبار الجديد بعد قليل
08:53
الجديد برفقة الجيش.. ومهمتان عند الحدود
08:53
الجديد برفقة الجيش.. ومهمتان عند الحدود
08:35
"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت
ما الحدث الأبرز دولياً لعام 2025؟
08:35
"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت
ما الحدث الأبرز دولياً لعام 2025؟
خاص الجديد
12:21
حزب البعث لم يرفع الراية "عقارياً".. والقصة في نشرة آخبار الجديد بعد قليل
محليات
12:13
بشار الأسد.. برفاهية زائدة (شاهد الفيديو)
محليات
12:12
مراسل الجديد:انتهاء جلسة مجلس الوزراء
حزب البعث لم يرفع الراية "عقارياً".. والقصة في نشرة آخبار الجديد بعد قليل
12:21
الجديد برفقة الجيش.. ومهمتان عند الحدود
08:53
"حدث العام 2025".. شاركوا بالتصويت
08:35
الحدث - الحلقة الكاملة - 23-12-2025
05:47
مراسل الجديد: مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من مكان تواجد مزارعين عند أطراف بلدة الوزاني
02:27
الفلول بينكم.. ترقبوا التقرير الخاص في النشرة المسائية
2025-12-22
2025-12-18
بالفيدبو.. دبكة سعودية تحت الثلوج
2025-12-19
بالفيديو.. الإفراج عن عمر الأبطح بعد توقيفه بسبب فيديو "عيد الميلاد"
2025-10-26
باسيل لـ #وهلق_شو: منفتحون على القوى السياسية كافة و "ما عنا مشكل مع حدا" ويمكننا التعاطي "عالقطعة" كما حصل في الانتخابات البلدية
2025-10-26
معلومات الجديد: الرئيس عون يبحث عن آليات للتفاوض لحل هذا الملف ومن بينها إمكانية العودة إلى فكرة اللجان في الناقورة كمخرج لتجنيب لبنان شبح حرب موسعة تهدده بها إسرائيل
2025-07-27
لورا لحود في بيت الشاعر: لديّ أمل بحصر السـلاح
2025-10-26
مصادر دبلوماسية للجديد: الرسالة الأميركية واضحة وموحدة ومضامينها تتخطى ملف حصرية إلى إيجاد آلية للتفاوض مع اسرائيل
09:10
وضاح الصادق: اذا لم يتعاون "حزب الله".. الجيش سيوقف مهمته (فيديو)
13:07
مقدمة النشرة المسائية 22-12-2025
2025-12-22
الاخوين الصباغ في "انا وجيفارا" يستذكرون حضور زياد الرحباني قبل 20 سنة
2025-12-22
نادين الراسي برسالة حادة لزميلاتها بالوسط الفني: المخوخ اللي عم تنـ ـفجر نفسوها
2025-12-21
مقدمة النشرة المسائية 21-12-2025
2025-12-21
"سانتا الجديد" في المطار.. وهدايا للأطفال
محليات
11:11
من عائلة الرجل الثاني في "حزب الله".. عملية للموساد الاسرائيلي في لبنان؟
محليات
11:11
من عائلة الرجل الثاني في "حزب الله".. عملية للموساد الاسرائيلي في لبنان؟
عربي و دولي
07:08
سلاح "حزب الله" في السويداء!
عربي و دولي
07:08
سلاح "حزب الله" في السويداء!
محليات
07:52
بعد بيان أدرعي.. الجيش اللبناني يرد!
محليات
07:52
بعد بيان أدرعي.. الجيش اللبناني يرد!
عربي و دولي
03:18
تفاصيل عن بشار الأسد وعائلته في روسيا: حياة من الترف والثراء
عربي و دولي
03:18
تفاصيل عن بشار الأسد وعائلته في روسيا: حياة من الترف والثراء
محليات
08:29
بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!
محليات
08:29
بعد المزاعم المحلية والخارجية.. وزارة الدفاع: لا علاقة للجيش اللبناني!
محليات
09:13
عن جنوب الليطاني والمراحل اللاحقة.. مواقف جديدة لقائد الجيش
محليات
09:13
عن جنوب الليطاني والمراحل اللاحقة.. مواقف جديدة لقائد الجيش
