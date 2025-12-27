الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
17
o
البقاع
6
o
الجنوب
16
o
الشمال
14
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
09:12
إهدن تستبق العاصفة.. بهطول البرد (فيديو)
04:34
بالفيديو: البرَد يكسو الأرض بياضًا
15:41
إلغاء ألف رحلة طيران في هذا البلد!
10:44
لسعة نحلة.. على الوجه مباشرة! (فيديو)
2025-12-26
في الضاحية.. فواتير كهرباء لأبنية مدمرة! (صورة)
خاص الجديد
وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟
2025-12-27 | 07:35
A-
A+
وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟
أفاد مصدر في
سجن رومية
للجديد، أن "السجين ح. ب. توفي نتيجة مضاعفات مرضية، وذلك في النظارة نفسها التي توفي فيها قبل أيام السجين م. ح. الذي قضى بسبب إصابته بمرض السل"، وسط مخاوف من ظهور أعراض المرض على 20
حالة
أخرى.
في المقابل، أكد مصدر أمني للجديد، عدم وجود إصابات بمرض السل في
سجن رومية
، قائلاً: وفاة السجين تعود لأسباب صحية أخرى لا علاقة لها بالمرض.
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: انتحار احد السجناء في سجن رومية صباح اليوم ويدعى (ك.م.ج)
وفاة "العصفور" بسجن رومية تثير غضب السجناء (صورة)
عضو الكونغرس الأميركي جو ويلسون: تحدثت مع سجناء سوريين داخل سجن رومية في لبنان سجنهم حزب الله لمجرد معارضتهم نظام الأسد الوحشي
وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟
خاص الجديد
محليات
سجن رومية
رومية
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى الكشف على المنزل في بيت ياحون دون العثور على أي عتاد عسكري
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:30
مراسل الجديد: الجيش اللبناني كان قد كشف أيضاً على عدد من المنازل في بيت ليف وتبين أن جميعها خالية من أي عتاد عسكري
08:30
مراسل الجديد: الجيش اللبناني كان قد كشف أيضاً على عدد من المنازل في بيت ليف وتبين أن جميعها خالية من أي عتاد عسكري
08:19
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى الكشف على المنزل في بيت ياحون دون العثور على أي عتاد عسكري
08:19
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى الكشف على المنزل في بيت ياحون دون العثور على أي عتاد عسكري
07:33
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
07:33
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
يحدث الآن
فن
09:38
لؤي علامة ابن راغب علامة يرقص بعفوية في الشارع ويقسم آراء المتابعين
محليات
09:36
بعد الجدل حول مراسم تعيين السفراء.. الخارجية توضح
فن
09:35
الشامي يوجّه معايدة خاصة لـ فضل شاكر بكلمات مؤثرة
اخترنا لك
مراسل الجديد: الجيش اللبناني كان قد كشف أيضاً على عدد من المنازل في بيت ليف وتبين أن جميعها خالية من أي عتاد عسكري
08:30
مراسل الجديد: الجيش اللبناني أنهى الكشف على المنزل في بيت ياحون دون العثور على أي عتاد عسكري
08:19
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
07:33
مراسل الجديد: مجهولون من الجانب السوري أقدموا على جرف منزلين في بلدة حوش السيد علي تعود ملكيتهما للبنانيين من آل بكر داخل الحدود السورية
07:12
تصحيح - مراسل الجديد: أهالي بلدة الأحمدية اعترضوا دورية لليونيفيل دخلت البلدة دون مرافقة الجيش ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي
07:12
تصحيح - مراسل الجديد: أهالي بلدة الأحمدية اعترضوا دورية لليونيفيل دخلت البلدة دون مرافقة الجيش ما دفع عناصر الدورية إلى رمي قنابل دخانية باتجاه الأهالي
07:10
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:21
بعد إعلان اسرائيل.. ايران تستنكر!
02:02
بعد جلسة الفجوة.. كلام لمسؤول مالي كبير (الديار)
07:36
أول ظهور لـ عمرو أديب بعد طلاقه من لميس الحديدي
2025-12-25
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
2025-11-09
الشقيقان هيرنانديز يجلدان والدهما: تخلّى عنّا
2025-08-14
تمرد وغضب في سجن رومية.. عقب وفاة سجين
بالفيديو
بالفيديو
07:33
الجيش يفتش منازل في الجنوب.. مراسل الجديد يتابع
06:00
الحدث - علي نور الدين - الحلقة الكاملة
13:16
مقدمة النشرة المسائية 26-12-2025
2025-12-26
الحدث - وليد أبو سليمان_ الحلقة الكاملة 26-12-2025
2025-12-25
مقدمة النشرة المسائية 25-12-2025
2025-12-25
يوسف دياب يكشف ملابسات عملية اختطاف أحمد شكر (فيديو)
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
08:50
عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟
محليات
08:50
عن تفجير مسجد في حمص.. ماذا علّق "حزب الله"؟
عربي و دولي
01:54
رجّي يفتح أزمة دبلوماسية مع 3 دول.. وإمتعاض رئاسي (أساس ميديا)
عربي و دولي
01:54
رجّي يفتح أزمة دبلوماسية مع 3 دول.. وإمتعاض رئاسي (أساس ميديا)
عربي و دولي
02:36
بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!
عربي و دولي
02:36
بالفيديو: اعتقال ضباط نظام الأسد بأسمائهم وهوياتهم؟!
محليات
04:56
في منطقة لبنانية.. قتل شقيقه أثناء نومه خنقاً!
محليات
04:56
في منطقة لبنانية.. قتل شقيقه أثناء نومه خنقاً!
عربي و دولي
03:25
دعوة من خامنئي!
عربي و دولي
03:25
دعوة من خامنئي!
عربي و دولي
14:35
القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله
عربي و دولي
14:35
القناة 13: نتنياهو يسعى لتوسيع الضربات على حزب الله
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025