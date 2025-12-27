وفاة سجينين في سجن رومية.. ما حقيقة تفشي مرض السل؟

أفاد مصدر في للجديد، أن "السجين ح. ب. توفي نتيجة مضاعفات مرضية، وذلك في النظارة نفسها التي توفي فيها قبل أيام السجين م. ح. الذي قضى بسبب إصابته بمرض السل"، وسط مخاوف من ظهور أعراض المرض على 20 أخرى.