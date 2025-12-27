لا تصعيد؟.. لبنان على قائمة ترامب - نتنياهو!

مصادر دبلوماسية اميركية تحدثت للجديد عن فرصة اعطيت للبنان للوصول عبر التفاوض عبر لجنة الميكانيزم الى حل من دون الذهاب الى تصعيد يشبه الحرب السابقة، وهذا ما جرى التعبير عنه بالحل الدبلوماسي، بينما تستمر اسرائيل باستهدافاتها الاستخباراتية وغاراتها على الاراضي اللبنانية
.
تزامنا، تواصل فرنسا
عملها الدبلوماسي من اجل اقرار الاصلاحات. قبعدما نجحت زيارتي الموفد السياسي جان ايف لودريان والموفد الاقتصادي جاك دو لا جوجي بدفع قانون الفجوة المالية الى الاقرار على طاولة مجلس الوزراء
، تحدثت مصادردبلوماسية فرنسية عن استمرار باريس
لهذا العمل، والتحضير لزيارات فرنسية بعد بداية العام الجديد لاستكمال العمل على اقرار القانون خصوصا وان مسارا طويلا ينتظره من لجنة المال والموازنة الى اللجان المشتركة والهيئة العامة.
وتحدثت هذه المصادر عن ان تنيفذ لبنان
لهذه الشروط سيسهل عمل باريس للذهاب الى عقد مؤتمرات الدعم من اجل لبنان.