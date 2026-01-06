الأخبار
04:02
الشرع يشتري بالعملة الجديدة.. ويحتسي القهوة! (فيديو)
01:41
دون إنذار.. غارة اسرائيلية ليلاً ودمار هائل! (فيديو)
15:17
أورتاغوس ولبنان.. هل تستمر بمهامها؟ - شاهد الفيديو
14:46
بصمات "أبو عمر" في مرفأ بيروت! - شاهد الفيديو
11:34
موعد الانتخابات اقترب.. ماذا عن المغتربين؟ (فيديو)
خاص الجديد
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-01-06 | 04:47
A-
A+
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
مراسل الجديد: الجيش اللبناني ينفذ مداهمات في مخيم الإمام علي في الهرمل الذي يؤوي لاجئين سوريين
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
"أسلحة وكبتاغون".. الجيش يداهم مخيماً للاجئين سوريين
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
خاص الجديد
محليات
يداهم
مخيماً
الهرمل
لاجئين
سوريين..
مراسل
الجديد
المشهد
مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير على علو متوسط فوق مدينة بعلبك وضواحيها
أسامة سعد للجديد: اسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة تحت النار و "مش هيك المفاوضات بتكون"
07:34
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
07:34
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
07:27
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
07:27
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
06:18
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
06:18
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
خاص الجديد
07:34
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
خاص الجديد
07:27
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
فن
07:23
أحمد مكي يلجأ للقانون بعد أزمة مالية مع مديرة أعماله السابقة
الجيش الإسرائيلي إستهدف بلدة انان قضاء جزين.. مراسل الجديد ينقل الصورة
07:34
الجيش يداهم مخيم للاجئين سوريين في الهرمل.. التفاصيل مع مراسل الجديد
07:27
مراسل الجديد : تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق بعلبك الهرمل على علو منخفض
06:18
مراسل الجديد: تحيلق مكثف للمسيرات الاسرائيلية فوق منطقة صور
05:22
مراسل الجديد: تحليق للطيران المسير على علو متوسط فوق مدينة بعلبك وضواحيها
05:05
أسامة سعد للجديد: اسرائيل تحاول فرض معادلة جديدة تحت النار و "مش هيك المفاوضات بتكون"
03:57
05:31
وفاة زوجة الاعلامي السعودي تركي الدخيل وهو ينعاها بكلمات مؤثرة
2025-12-09
إسرائيل غاضبة.. بسبب هتافات سورية!
2025-10-05
فضل شاكر يسلم نفسه.. وبيان للجيش!
2025-12-03
فيديو - ركلة ترجيح "مجنونة" في ملحق الدوري النرويجي
2025-12-21
فيديو هدير عبد الرازق و محمد اوتاكا يعود الى الواجهة واعترافات صادمة
2025-11-23
أصالة في أبو ظبي: “فيني أشلح يا جوزي؟” فيديو عفوي يتصدر
04:47
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
03:20
غارة على الغازية ليلاً ومبنى سُويّ أرضاً.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
13:29
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2026
2026-01-04
مقدمة النشرة المسائية 04-01-2026
2026-01-02
مقدمة النشرة المسائية 02-01-2026
2026-01-01
توقعات ليلى عبد اللطيف لـ 2026 عن الشامي : محسود
عربي و دولي
10:43
عن أنباء استهداف الشرع.. الداخلية السورية تردّ!
عربي و دولي
10:43
عن أنباء استهداف الشرع.. الداخلية السورية تردّ!
محليات
00:22
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
محليات
00:22
لبنان تلقى رسائل.. والهجوم المحتمل: غارات مُركّزة وإنزالات؟ (نداء الوطن)
عربي و دولي
00:51
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
عربي و دولي
00:51
اسرائيل تُلوّح: هجوم في الضاحية.. إذا لزم الأمر!
محليات
11:52
مسلسل "أبو عمر" مستمر.. انسحاب البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني"
محليات
11:52
مسلسل "أبو عمر" مستمر.. انسحاب البعريني من تكتل "الاعتدال الوطني"
محليات
03:50
إجازة بري في مصر.. ليست عائلية؟ (المدن)
محليات
03:50
إجازة بري في مصر.. ليست عائلية؟ (المدن)
عربي و دولي
08:32
بنى تحتية لحماس و "حزب الله".. انذارات جديدة لسكان لبنان! (صور)
عربي و دولي
08:32
بنى تحتية لحماس و "حزب الله".. انذارات جديدة لسكان لبنان! (صور)
