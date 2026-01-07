عاجل
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
13
o
الجنوب
20
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
07:59
بصاروخين وعن قرب.. سيارة تشتعل جراء غارة! (فيديو)
07:14
مبنى يسقط في طرابلس.. ومواطن يرفض الإخلاء! (فيديو)
06:53
مبنى سكني ينهار تدريجياً في طرابلس (فيديو)
02:45
قطعوا الطريق ورفعوا صوتهم.. مزارعو عكار غاضبون - شاهد الفيديو
01:40
اللص العالق في الحائط - شاهد الفيديو
خاص الجديد
مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
2026-01-07 | 09:40
A-
A+
مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: غارة من مسيّرة إسرائيلية إستهدفت أطراف بلدة كفركلا لجهة تلة العزية
الوكالة الوطنية: قوة اسرائيلية فجّرت منزلاً عند أطراف بلدة ميس الجبل لجهة حولا
الصيام المتقطع وعيوبه.. دراسة تكشف
مراسل الجديد: قصف مدفعي اسرائيلي متقطع يستهدف أطراف العزية لجهة كفركلا
خاص الجديد
محليات
الجديد:
مدفعي
اسرائيلي
متقطع
يستهدف
أطراف
العزية
كفركلا
العودة الى الأعلى
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ#الجديد: شخصية أبو عمر أداة في يد الشيخ خلدون او أحد آخر
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
08:08
مراسل الجديد: إطلاق نار تحذيري في منطقة ضهر المغر في محيط المبنى المنهار في طرابلس
08:08
مراسل الجديد: إطلاق نار تحذيري في منطقة ضهر المغر في محيط المبنى المنهار في طرابلس
06:52
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في جويا قضاء صور
06:52
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في جويا قضاء صور
06:16
الحدث -الحلقة الكاملة - 07-01-2026
06:16
الحدث -الحلقة الكاملة - 07-01-2026
يحدث الآن
عربي و دولي
10:05
"أ ف ب": قتيلان و30 جريحاً خلال اشتباكات جنوب إيران
عربي و دولي
09:59
ترامب: سنهبّ لمساعدة حلف شمال الأطلسي دائما حتى لو لم يقف إلى جانبنا
عربي و دولي
09:59
ترامب: أشك أن يهبّ حلف شمال الأطلسي لمساعدتنا في حال كنا نحتاجه فعلا
اخترنا لك
مراسل الجديد: إطلاق نار تحذيري في منطقة ضهر المغر في محيط المبنى المنهار في طرابلس
08:08
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تستهدف بصاروخين سيارة في جويا قضاء صور
06:52
الحدث -الحلقة الكاملة - 07-01-2026
06:16
عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب سجيع عطية لـ#الجديد: شخصية أبو عمر أداة في يد الشيخ خلدون او أحد آخر
04:36
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
12:21
عن مخيّم الهرمل.. ماذا قال الحزب للجديد؟ – التفاصيل في النشرة المسائية بعد قليل
11:52
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
2025-12-11
فرصة لـ بري.. من أميركا! (نداء الوطن)
2026-01-04
رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ وهلق_شو: النموذج الفنزويلي لا يصلح كرسالة لإيران، وطريقة التعامل مع طهران مختلفة
2025-09-03
رئاسة مجلس الوزراء تصدر ملحقا على جدول اعمال جلسة الجمعة يتضمن 4 بنود إضافية
01:40
اللص العالق في الحائط - شاهد الفيديو
2026-01-03
"كان يراقب موقع مادورو".. جاسوس لواشنطن في فنزويلا!
بالفيديو
بالفيديو
15:00
فارس كرم يعلنها: خسرت 13 مليون و400 الف دولار بالبنك
14:30
بعد غياب طويل عن الإعلام.. فارس كرم يطل ويكشف كواليس قضية طلاقه
13:16
مقدمة النشرة المسائية 06-01-2026
2026-01-06
الجيش يداهم مخيماً في الهرمل يؤوي لاجئين سوريين.. مراسل الجديد ينقل المشهد
2026-01-06
غارة على الغازية ليلاً ومبنى سُويّ أرضاً.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
2026-01-05
مقدمة النشرة المسائية 05-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
محليات
00:15
حزب الله يقلص "صلاحيات" وفيق صفا (المدن)
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
01:28
بورقة الديون البغيضة.. دمشق تقلب الطاولة على موسكو وطهران (المدن)
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
عربي و دولي
17:18
بيان أميركي -سوري- اسرائيلي.. هذا ما اتفق عليه!
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
محليات
07:22
النائب حسن فضل الله رداً على رجي: عنصر ميليشياوي!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
محليات
07:03
"الجيش قادر على مواجهة حزب الله عسكرياً".. مواقف جديدة لـ رجي!
خاص الجديد
12:21
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
خاص الجديد
12:21
الجيش اللبناني يفكك منشأة لـ"حزب الله" (صور)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026