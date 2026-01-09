ايران "منزعجة".. واسرائيل ترفع مستوى التهديدات؟

إلا ان مصادر سياسية تحدثت للجديد عن أن كل الحراك والطروحات لا تلغي استمرار الاعتداءات التي تجلت بحجم الغارات الاسرائيلية العنيفة، كما ان المؤشرات الميدانية لا توحي بتهدئة اسرائيلية أو خطوات إيجابية، في وقت تقرأ فيه المصادر، مؤشرا خطرا في رفع مستوى التهديدات ليطال تنظيمات حزبية وعسكرية الى جانب استهداف .أما على مستوى الرسمي، فيفترض أن تتبلور لاحقا الخطوات المقبلة وسرعة تطبيقها كي لا تجد ذرائع لاستهداف لبنان او تحميل المؤسسات الرسمية أي تصعيد مقبل.على خط آخر، وعلى خلفية زيارة الايراني عباس عراقجي الى قالت مصادر دبلوماسية للجديد، إن الجانب ابدى انزعاجا كبيرا من مضامين بيان وزير الخارجية اللبناني وتحديدا فيما يرتبط بكلام رجي عن حضور تنظيم حزبي خارج إطار الدولة.