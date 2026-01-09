ايران "منزعجة".. واسرائيل ترفع مستوى التهديدات؟

إلا ان مصادر سياسية تحدثت للجديد عن أن كل الحراك والطروحات لا تلغي استمرار الاعتداءات التي تجلت اليوم
بحجم الغارات الاسرائيلية العنيفة، كما ان المؤشرات الميدانية لا توحي بتهدئة اسرائيلية أو خطوات إيجابية، في وقت تقرأ فيه المصادر، مؤشرا خطرا في رفع مستوى التهديدات ليطال تنظيمات حزبية وعسكرية الى جانب استهداف حزب الله
.
أما على مستوى لبنان
الرسمي، فيفترض أن تتبلور لاحقا الخطوات المقبلة وسرعة تطبيقها كي لا تجد إسرائيل
ذرائع لاستهداف لبنان او تحميل المؤسسات الرسمية أي تصعيد مقبل.
على خط آخر، وعلى خلفية زيارة وزير الخارجية
الايراني عباس عراقجي الى بيروت
قالت مصادر دبلوماسية للجديد، إن الجانب الإيراني
ابدى انزعاجا كبيرا من مضامين بيان وزير الخارجية اللبناني وتحديدا فيما يرتبط بكلام رجي عن حضور تنظيم حزبي خارج إطار الدولة.