مصادر سياسية للجديد: كل الحراك والطروحات الدولية لا تلغي استمرار الاعتداءات التي تجلت اليوم بحجم الغارات الاسرائيلية العنيفة والمؤشرات الميدانية لا توحي بتهدئة اسرائيلية أو خطوات إيجابية

في حادثة وصفت بالمرعبة، حاول أحد أبناء الجالية الآسيوية خنق والده في المدينة المنورة، كي "يضمن له دخول الجنة" على حد اعتقاده، وعلى الفور تدخلت الشرطة وأنقذت الوالد. وبحسب التعليقات على الفيديو الذي لاقى رواجا كبيرا، فإن هذا الفعل نتج عن "جهل"، وفهم خاطئ لحديث نبوي شريف، خصوصا أن الدين الإسلامي يوصي ببر الوالدين والإحسان لهما.

