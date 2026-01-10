"فرّوا من شاتيلا عبر الحدود اللبنانية - السورية"..تركيا توقف أحد أخطر تجّار المخدرات

أفاد مراسل الجديد أن "القوى الأمنية ألقت القبض على أسامة اللداوي أحد أخطر المطلوبين في جرائم المخدرات في مخيم شاتيلا رفقة شقيقه و٧ آخرين منهم شلبي بعد حادث سير في منطقة هاتاي المحاذية للحدود أثناء محاولتهم دخول الأراضي التركية".



وفي التفاصيل، " الشلبي، وأسامة اللدّاوي، وحسين اللدّاوي، المطلوبون بجرائم تشمل إطلاق النار، وتجارة المخدرات، والسرقة، كانوا يتجولون داخل سيارة في هاتاي، حين تدهورت المركبة في أحد الأودية، وتمكّن الدفاع المدني من إنقاذهم، قبل أن تُقدم السلطات على توقيفهم بتهمة دخول البلاد خلسة".

وكانت "الجديد" قد كشفت عن عصابة اللداوي في تحقيق خاص بعد اشتباكات حصلت بينه وبين المدعو عدي عطية، أسفر عن توقيف عطية وهرب اللداوي، ليتم توقيف الأخير في محافظة هاتاي في .