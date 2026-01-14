عاجل
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغنا أيضا بتوقف الإعدامات في إيران وأن السلطات لن تعدم أحدا
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
ترامب: تم إبلاغي أن عمليات القتل في إيران توقفت
14:00
مدعى عليه في ملف المرفأ.. هل يصبح مديرا عاما للجمارك؟
07:43
الحرس الثوري.. من هم وما هي قدراتهم؟ (فيديو)
03:07
رسالة من جندي إيراني لترامب (فيديو)
2026-01-13
لطلاب الطب.. رسالة "سيئة" من ماسك وأخوانه - شاهد الفيديو
2026-01-13
بين لبنان وسوريا انهيار جسر حدودي - شاهد الفيديو
خاص الجديد
معلومات الجديد: تقرر في اجتماع بعبدا عقد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية في باريس في 5 اذار المقبل
2026-01-14 | 03:38
A-
A+
معلومات الجديد: تقرر في اجتماع بعبدا عقد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية في باريس في 5 اذار المقبل
معلومات الجديد: تقرر في اجتماع بعبدا عقد مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية في باريس في 5 اذار المقبل
النائب زياد حواط لـ "هنا بيروت": سلاح "حزب الله" لم يحم لبنان وعليه التعاطي بواقعية وتسليم سلاحه للجيش اللبناني
08:36
