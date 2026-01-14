الأخبار

خاص الجديد

مصادر متابعة للقاءات لودريان للجديد: لا أبعاد سياسية - داخلية لها وعنوانها "دعم الجيش والقوى الأمنية" وهو ما جعل اللقاءات محصورة بالرسميين دون الاحزاب والمسؤولين

2026-01-14 | 13:10
مصادر متابعة للقاءات لودريان للجديد: لا أبعاد سياسية - داخلية لها وعنوانها "دعم الجيش والقوى الأمنية" وهو ما جعل اللقاءات محصورة بالرسميين دون الاحزاب والمسؤولين
مصادر متابعة للقاءات لودريان للجديد: لا أبعاد سياسية - داخلية لها وعنوانها "دعم الجيش والقوى الأمنية" وهو ما جعل اللقاءات محصورة بالرسميين دون الاحزاب والمسؤولين
مصادر متابعة للقاءات لودريان للجديد: لا أبعاد سياسية - داخلية لها وعنوانها "دعم الجيش والقوى الأمنية" وهو ما جعل اللقاءات محصورة بالرسميين دون الاحزاب والمسؤولين

خاص الجديد

محليات

متابعة

للقاءات

لودريان

للجديد:

أبعاد

سياسية

داخلية

وعنوانها

الجيش

والقوى

الأمنية"

اللقاءات

محصورة

بالرسميين

الاحزاب

والمسؤولين

Aljadeed
معلومات الجديد: تشهد الساعات الصباحية مشاورات بين الموفدين والسفراء لبحث إمكان عقد الاجتماعات المرتقبة بصيغة خماسية بدل الثلاثية مع مشاركة قطر ومصر
معلومات الجديد : وصول الامير يزيد بن فرحان الى بيروت الان

معلومات الجديد: المؤتمر يهدف إلى تأمين تمويل احتياجات الجيش انطلاقاً من متطلبات تنفيذ خطته شمال الليطاني في حين تعمل قيادة الجيش على إعداد جردة وتقارير مفصلة ستقدمها قريباً
13:19
معلومات الجديد: لقاءات سياسية استبقت لقاء الدبلوماسيين برئيس الجمهورية وبناء على موقف لبنان من دور قطر الداعم للجيش أدخلت الدوحة إلى اللقاء الذي كان مقرراً ثلاثياً وتحول إلى خماسي
13:09
معلومات الجديد: الثلاثية تترقب خطة الجيش شمال الليطاني على أن تستند الى مهل زمنية واضحة كشرط أساسي لاستكمال العمل على دعم الجيش ولبنان
13:08
مصادر دبلوماسية للجديد: بدأنا مرحلة التحضير للمؤتمر وتأمين ظروف نجاحه وهي مرحلة لم تكن لتتحقق لولا التقييم الإيجابي للمرحلة الأولى من خطة الجيش وملف حصرية السلاح
13:08
النائب زياد حواط لـ "هنا بيروت": سلاح "حزب الله" لم يحم لبنان وعليه التعاطي بواقعية وتسليم سلاحه للجيش اللبناني
08:36
معلومات الجديد: طرح الوفد الدولي امكانية عقد اجتماع تحضيري في الدوحة قبل انعقاد المؤتمر في باريس من دون حسم الأمر بعد
08:14
