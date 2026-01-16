الأخبار
06:36
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
05:31
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
04:02
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
02:59
الطرد انفجر في وجهه - شاهد الفيديو
14:03
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
خاص الجديد
الحدث - الحلقة الكاملة - 16-01-2026
2026-01-16 | 06:33
الحدث - الحلقة الكاملة - 16-01-2026
الحدث- الحلقة الكاملة- 13-01-2026
الحدث - الحلقة الكاملة - 11-01-2026
الحدث -الحلقة الكاملة - 07-01-2026
الحدث - الحلقة الكاملة - 16-01-2026
خاص الجديد
محليات
الحدث
الجديد
أميركا تعتمد سلاح "الظل" ضد إيران ما هو وماذا تُحضر؟ - شاهد التقرير
14:32
أميركا تعتمد سلاح “الظل” ضد إيران ما هو وماذا تُحضر؟ - شاهد التقرير
14:32
أميركا تعتمد سلاح “الظل” ضد إيران ما هو وماذا تُحضر؟ - شاهد التقرير
14:03
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
14:03
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
13:06
ايران ما بعد الثورة.. جمهورية على إيقاع الاحتجاجات – شاهد التقرير
13:06
ايران ما بعد الثورة.. جمهورية على إيقاع الاحتجاجات – شاهد التقرير
يحدث الآن
محليات
09:46
الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المسير على علو منخفض فوق بلدات عدلون والغازية وقناريت
عربي و دولي
09:41
شمالًا وشرقًا.. الجيش السوري يتأهب
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
أميركا تعتمد سلاح “الظل” ضد إيران ما هو وماذا تُحضر؟ - شاهد التقرير
14:32
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
14:03
ايران ما بعد الثورة.. جمهورية على إيقاع الاحتجاجات – شاهد التقرير
13:06
أميركا تعلّق إصدار التاشيرات.. ماذا عن لبنان؟ - تابعوا في النشرة المسائية
12:17
حرب سيبرانية أم صواريخ على إيران؟ - تابعوا في النشرة المسائية
12:00
اميركا تواكب بيروت من قلب المرفأ - تابعوا في النشرة المسائية
11:52
10:09
معلومات الجديد: الأمير يزيد بن فرحان يلتقي النائب ميشال معوض
2025-11-16
السعودية قالت كلمتها؟! (الجريدة الكويتية)
2026-01-11
إشكال وتضارب بالأيدي.. أين رجال الأمن؟ (فيديو)
2026-01-09
بعد أعوام طويلة شاكر والأسير يجتمعان في قاعة المحكمة - شاهد التقرير
2025-11-24
مناورة "الدفاع والقوة".. اسرائيل تتأهب على حدود لبنان!
2026-01-12
على طريق عام الضنية.. حادث سير مروّع وقتيل! (صور)
13:21
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
2026-01-13
كم عريس طلب يد نادين خوري؟ وهي تعلق: العانس صارت عالة على اهلها
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
11:21
ليلة بلا نوم منعت حرب إيران بآخر لحظة (شاهد الفيديو)
عربي و دولي
11:21
ليلة بلا نوم منعت حرب إيران بآخر لحظة (شاهد الفيديو)
محليات
06:31
"لتحييد لبنان".. جعجع اتصل بالرئيس عون!
محليات
06:31
"لتحييد لبنان".. جعجع اتصل بالرئيس عون!
محليات
04:14
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
محليات
04:14
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
عربي و دولي
06:22
بشأن ضربة ايران.. رئيس الموساد في أميركا!
عربي و دولي
06:22
بشأن ضربة ايران.. رئيس الموساد في أميركا!
عربي و دولي
01:05
إيران تحت المراقبة… ونصيحة عاجلة لترامب
عربي و دولي
01:05
إيران تحت المراقبة… ونصيحة عاجلة لترامب
