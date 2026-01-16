الأخبار
06:36
لحظة تحطم مروحية اسرائيلية - شاهد الفيديو
05:31
على علو منخفض.. فوق الضاحية - شاهد الفيديو
04:02
بالدراجة والسلاح.. عملية سلب في الأشرفية - شاهد الفيديو
02:59
الطرد انفجر في وجهه - شاهد الفيديو
2026-01-15
دعم المملكة.. ودور الرئيس بري - شاهد الفيديو
خاص الجديد
غرامات بالملايين تطال وزراء سابقين.. فهل يدفعون؟ (في النشرة المسائية بعد قليل)
2026-01-16 | 12:19
A-
A+
غرامات بالملايين تطال وزراء سابقين.. فهل يدفعون؟ (في النشرة المسائية بعد قليل)
الحشيش والوزير (تابعوا النشرة المسائية بعد قليل)
لأوّل مرّة في لبنان.. غرامات على وزراء
لا مؤشرات للتهدئة (في النشرة المسائية بعد قليل)
غرامات بالملايين تطال وزراء سابقين.. فهل يدفعون؟ (في النشرة المسائية بعد قليل)
خاص الجديد
خاص الجديد
محليات
بالملايين
وزراء
سابقين..
يدفعون؟
النشرة
المسائية
قليل)
الحدث - الحلقة الكاملة - 16-01-2026
أميركا تعتمد سلاح “الظل” ضد إيران ما هو وماذا تُحضر؟ - شاهد التقرير
14:21
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
14:21
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
14:14
مدّعى عليها في قضية المرفأ.. وترفع كأس الرئيس
14:14
مدّعى عليها في قضية المرفأ.. وترفع كأس الرئيس
14:02
الشيف انطوان يـ ـفضح هذا الشخص على الهواء وروى اصعب لحظات حياته واعلامية سورية تدخل ابنها السجن.. تابعوا الحلقة الآن على قناة "الجديد فن"
14:02
الشيف انطوان يـ ـفضح هذا الشخص على الهواء وروى اصعب لحظات حياته واعلامية سورية تدخل ابنها السجن.. تابعوا الحلقة الآن على قناة "الجديد فن"
عربي و دولي
15:52
قائد قوات سوريا الديموقراطية يعلن أن قواته ستنسحب صباح السبت إلى مناطق شرق الفرات (أ ف ب)
عربي و دولي
15:49
قائد قسد مظلوم عبدي: سحب قواتنا شرقي حلب إبداء لحسن النية في إتمام الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار (التلفزيون السوري)
عربي و دولي
15:20
تموضع لقسد.. والأنظار إلى شرق الفرات
انطلاق حلقة جديدة من برنامج "هيدا انا" مع سمر ابو خليل وضيفها نجيب ميقاتي.. الآن على الجديد
14:21
مدّعى عليها في قضية المرفأ.. وترفع كأس الرئيس
14:14
الشيف انطوان يـ ـفضح هذا الشخص على الهواء وروى اصعب لحظات حياته واعلامية سورية تدخل ابنها السجن.. تابعوا الحلقة الآن على قناة "الجديد فن"
14:02
هكذا خطف الموساد الإسرائيلي أحمد شكر من لبنان
13:43
مصادر دبلوماسية غربية للجديد: الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في الدوحة سيكون بين ممثلين عن الخماسية مع احتمال انضمام عدد من الدول الاوروبية كاسبانيا وايطاليا على أن يكون قائد الجيش حاضراً
13:02
معلومات الجديد: الميكانيزم معطلة بسبب الخلاف بين لبنان واسرائيل على المنطقة الحدودية التي تريدها اسرائيل عازلة أو اقتصادية وغياب آلية العمل في اللجنة بشقها المدني
13:02
14:14
القائد الدنماركي لقيادة القطب الشمالي لفرانس برس: واشنطن مدعوة للمشاركة في تدريبات عسكرية في غرينلاند
15:49
قائد قسد مظلوم عبدي: سحب قواتنا شرقي حلب إبداء لحسن النية في إتمام الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 آذار (التلفزيون السوري)
06:36
استمرار تحليق الطيران المسير في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية
2026-01-10
هالك تزوّج إبنة شقيقة زوجته السابق رسمياً
2026-01-12
"خيارات قوية جداً".. ترامب يتوعّد ايران!
2025-12-06
لا يحتملون الانتظار.. السوريون بدأوا بالاحتفال (فيديو)
13:01
مقدمة النشرة المسائية 16-01-2026
2026-01-15
مقدمة النشرة المسائية 15-01-2026
2026-01-15
جلسة وزارية في السراي الكبير.. مراسل الجديد يوافينا بالمستجدات
2026-01-14
مقدمة النشرة المسائية 14-01-2026
2026-01-14
العاصفة وتداعياتها.. الجديد تواكب من منطقتي العريضة الحدودية والمديرج
2026-01-13
نادين خوري: تيم حسن موتني.. و هكذا وصفت كل من امل عرفة وكاريس بشار وسلاف فواخرجي وسلافة معمار
عربي و دولي
11:00
مجدداً.. ترامب يهدد!
عربي و دولي
11:00
مجدداً.. ترامب يهدد!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
عربي و دولي
09:23
عن غارة زوطر.. أدرعي يزعم!
محليات
06:31
"لتحييد لبنان".. جعجع اتصل بالرئيس عون!
محليات
06:31
"لتحييد لبنان".. جعجع اتصل بالرئيس عون!
محليات
04:14
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
محليات
04:14
منخفض جوي جديد قادم.. إليكم التفاصيل
عربي و دولي
09:30
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
عربي و دولي
09:30
طلب سوري من لبنان: تسليم ضباط بشار الأسد!
محليات
03:53
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون
محليات
03:53
حول رواتب العسكريين… اجتماع أمني برئاسة الرئيس عون
