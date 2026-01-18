حصر السلاح شمال الليطاني.. بغطاء سياسي؟

في العنوان الاقليمي ايران
تحتل سلم الاولويات.
مصادر دبلوماسية غربية تحدثت عن تسوية مقبلة ستغير ايران من الداخل ليصبح نظاما لا ينتج النووي
ولا يشكل تهديدا لا لاسرائيل ولا للنظام الاقليمي لان بقاء النظام كما هو لم يعد ممكنا بعد هذه الجولة من التصعيد.
اما في العنوان الداخلي فيبدو كل شي في حالة
جمود بانتظار تقرير الجيش اللبناني
نهاية الشهر ليبنى على الشيء مقتضاه بعد ان اعطي لبنان
فرصة اضافية بسبب عدم وجوده على سلم الاولويات الدولية او الاقليمية. الا ان مصادر دبلوماسية مرتبطة بالميكانيزم قالت ان الجيش اللبناني لم يعد هو المطالب بانهاء العمل بل المطلوب هو من الحكومة ان تبادر الى تأمين غطاء سياسي صلب ليقوم الجيش بعمله شمال الليطاني.
وفي معلومات الجديد ان لا مؤشرات لانعقاد لجنة الميكانيزم قبل الثامن عشر من شباط على الرغم من عودة الجنرال جوزيف
كليرفيلد من الولايات المتحدة
الاميريكة وذلك لعدم الحاجة الى انعقادها حاليا.