مصادر دبلوماسية للجديد: الجيش اللبناني لم يعد هو المطالب بإنهاء العمل بل المطلوب هو من الحكومة أن تبادر الى تأمين غطاء سياسي صلب ليقوم الجيش بعمله شمال الليطاني