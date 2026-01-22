الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
15
o
الشمال
11
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
09:53
مدينة تحت الأرض..اكتشاف انفاق ضخمة لقسد (شاهد الفيديو)
08:07
للمرة الثانية.. اسرائيل تستهدف مشروعاً للطاقة الشمسية في انصار (فيديو)
05:22
نكبة قناريت.. مراسل الجديد يعاين الدمار (فيديو)
04:25
دجاج مجمد وخزانات دماء.. مداهمة وتوقيفات (شاهد الفيديو)
01:58
صباحاً في قناريت.. مشاهد صادمة توثّق حجم الدمار (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
ما بعد الميكانيزم.. تفاوض مباشر؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
2026-01-22 | 11:28
A-
A+
ما بعد الميكانيزم.. تفاوض مباشر؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
مقالات ذات صلة
لجنة الميكانيزم "مكانك راوح" .. التفاصيل في النشرة المسائية
الميكانيزم في الثلاجة (التفاصيل في المشهد السياسي ضمن النشرة الاخبارية)
لبنان: الميكانيزم ثم الميكانيزم - شاهد الفيديو
ما بعد الميكانيزم.. تفاوض مباشر؟ - التفاصيل في النشرة المسائية
خاص الجديد
محليات
الميكانيزم..
تفاوض
مباشر؟
التفاصيل
النشرة
المسائية
العودة الى الأعلى
وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #الجديد: اسرائيل ترغب بالتطبيع الوظيفي مع لبنان ويجب على المسؤولين اللبنانيين الجلوس مع بعضهم البعض "للمصارحة" حول الوضع الحالي
"قوة حزب الله ليست بالباليستي".. وهكذا تخطط إسرائيل! (فيديو)
اقرأ ايضا في خاص الجديد
12:26
معلومات الجديد: الرئيس سلام التقى المديرة العامة لصندوق النقد واتفقا على ارسال بعثة في شباط لاستكمال النقاشات للتوصل لاتفاق
12:26
معلومات الجديد: الرئيس سلام التقى المديرة العامة لصندوق النقد واتفقا على ارسال بعثة في شباط لاستكمال النقاشات للتوصل لاتفاق
12:02
فساد.. طائفية.. وتجييش! - في النشرة المسائية
12:02
فساد.. طائفية.. وتجييش! - في النشرة المسائية
11:46
السلاح شمال الليطاني.. احتواء ام تسليم؟ - في النشرة بعد قليل
11:46
السلاح شمال الليطاني.. احتواء ام تسليم؟ - في النشرة بعد قليل
يحدث الآن
محليات
12:46
السفير بخاري إستقبل رؤساء الطوائف في مدينة طرابلس والشمال
عربي و دولي
12:29
عرض لمسار الإصلاحات المالية والمصرفية خلال لقاء سلام ومديرة صندوق النقد الدولي
خاص الجديد
12:26
معلومات الجديد: الرئيس سلام التقى المديرة العامة لصندوق النقد واتفقا على ارسال بعثة في شباط لاستكمال النقاشات للتوصل لاتفاق
اخترنا لك
معلومات الجديد: الرئيس سلام التقى المديرة العامة لصندوق النقد واتفقا على ارسال بعثة في شباط لاستكمال النقاشات للتوصل لاتفاق
12:26
فساد.. طائفية.. وتجييش! - في النشرة المسائية
12:02
السلاح شمال الليطاني.. احتواء ام تسليم؟ - في النشرة بعد قليل
11:46
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 22-01-2026
10:21
رئيس بلدية قناريت لـ #الجديد: 26 وحدة سكنية دُمرت بالكامل جراء الغارات الاسرائيلية أمس
04:20
تمارا الزين لـ #الجديد: يجب على المسؤولين الخروج بخطاب وطني جامع يمثل موقف لبنان الرسمي
04:12
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-11-18
بعد الإستهداف.. من أمام مخيم عين الحلوة الجديد تنقل المشهد
2026-01-21
مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض جداً فوق الضاحية الجنوبية
14:48
"قوة حزب الله ليست بالباليستي".. وهكذا تخطط إسرائيل! (فيديو)
2025-10-14
الشرع يكشف عن خطة لمقاضاة بشار الأسد
2026-01-14
مراسل الجديد: بدء الإجتماع الخماسي في قصر بعبدا
2025-12-14
معلومات الجديد: المطلوب إعلان قيادة الجيش والحكومة اللبنانية صراحة الانتهاء من عملية حصر السلاح جنوب الليطاني
بالفيديو
بالفيديو
06:28
بعد الغارات الاسرائيلية أمس.. مراسل الجديد يعاين الاضرار في انصار
04:44
شمال الهرمل تحت القصف وخسائر جسيمة.. شاهد حجم الدمار
13:09
مقدمة النشرة المسائية 21-01-2026
2026-01-20
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
2026-01-19
مقدمة النشرة المسائية 19-01-2026
2026-01-18
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:13
مذكرة توقيف بحق علي برو!
محليات
10:13
مذكرة توقيف بحق علي برو!
عربي و دولي
05:43
عن لبنان.. ماذا قال ترامب في دافوس؟
عربي و دولي
05:43
عن لبنان.. ماذا قال ترامب في دافوس؟
محليات
00:17
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
محليات
00:17
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
محليات
03:41
بعد تقرير "الجديد" وبتوجيه من وزير الصحة.. مداهمات في البقاع!
محليات
03:41
بعد تقرير "الجديد" وبتوجيه من وزير الصحة.. مداهمات في البقاع!
عربي و دولي
01:48
بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
عربي و دولي
01:48
بعد تسجيله رقماً قياسياً..الذهب ينخفض!
محليات
02:54
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
محليات
02:54
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026