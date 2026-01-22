مصادر دبلوماسية أميركية للجديد: المسؤولون في واشنطن سيستمعون الى مقاربة هيكل للسلاح وأبرز ما حققه جنوب الليطاني وتقييمه لخطة العمل شمال الليطاني والى حاجات الجيش في المرحلة المقبلة