مصادر مقربة من "حزب الله" للجديد: على الرغم من أن كلام الرئيس عون اغضب البيئة المستهدفة إلا أن الحزب لم يدخل في سجال رسمي مع الرئيس بانتظار خطوة تعيد الامور إلى مسارها رغم صعوبة ذلك