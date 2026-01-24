الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
خاص الجديد

مراسل الجديد: قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من 9 جنود تقدمت من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" نحو منطقة "العمرة" بالقرب من المشاريع الزراعية في بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية

2026-01-24 | 02:08
مراسل الجديد: قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من 9 جنود تقدمت من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" نحو منطقة "العمرة" بالقرب من المشاريع الزراعية في بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية
مراسل الجديد: قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من 9 جنود تقدمت من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" نحو منطقة "العمرة" بالقرب من المشاريع الزراعية في بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية
مراسل الجديد: قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من 9 جنود تقدمت من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" نحو منطقة "العمرة" بالقرب من المشاريع الزراعية في بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية

Aljadeed
عضو بلدية طرابلس سامر خلف لـ #الجديد: يجب إعلان حالة الطوارئ بعد الكارثة التي تعرضت لها البلدة والشح في الميزانية لن يُمكّن الدولة من معالجة الأزمة
بعد تحقيقات الجديد.. شركات مراهنات في دائرة الشبهة

معلومات الجديد: زيارة الوزير الخليفي الاثنين سيتخللها الاعلان عن مساهمة قطرية باعمار بعض القرى الجنوبية بقيمة تتجاوز مئات ملايين الدولارات
08:30
الرئيس سلام للجديد: ماكرون أبدى لي استعداده للعمل على مؤتمر اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي فور الانتهاء من الاصلاحات المالية والاتفاق مع صندوق النقد
07:51
وزير الداخلية لـ #الجديد: سيتم تأمين بدل ايواء والأموال اللازمة لكل العائلات
07:49
وزير الداخلية لـ #الجديد: نأمل انقاذ الجميع ونخشى وجود ضحية
07:47
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ #الجديد: الدولة ستلبي نداء مواطنيها في طرابلس وأعطينا التوجيهات للأجهزة المعنية كافة
07:29
مراسل الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى موقع المبنى المنهار في القبة - طرابلس
07:23
