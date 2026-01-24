الأخبار
10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
07:45
انهيار منصة نفطية - شاهد الفيديو
06:29
أصوات تحت الأنقاض.. ومحاولات الوصول الى ناجين! (فيديو)
06:00
ثلج و"سكي".. مع وزيرة السياحة (فيديو)
05:13
في مطار بيروت.. إستقبال "لطيف" من كلبة! (فيديو)
خاص الجديد
الرئيس سلام للجديد: ماكرون أبدى لي استعداده للعمل على مؤتمر اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي فور الانتهاء من الاصلاحات المالية والاتفاق مع صندوق النقد
2026-01-24 | 07:51
الرئيس سلام للجديد: ماكرون أبدى لي استعداده للعمل على مؤتمر اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي فور الانتهاء من الاصلاحات المالية والاتفاق مع صندوق النقد
عرض لمسار الإصلاحات المالية والمصرفية خلال لقاء سلام ومديرة صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: اقتصاد سوريا يُظهر مؤشرات على التعافي
رئيس الحكومة نواف سلام من السفارة اللبنانية في باريس: وضعت الرئيس ماكرون بتفاصيل قانون الفجوة المالية ونحن في مرحلة جديدة للدخول في علاقات مع صندوق النقد الدولي
الرئيس سلام للجديد: ماكرون أبدى لي استعداده للعمل على مؤتمر اعادة الاعمار والتعافي الاقتصادي فور الانتهاء من الاصلاحات المالية والاتفاق مع صندوق النقد
خاص الجديد
محليات
للجديد:
ماكرون
استعداده
للعمل
مؤتمر
اعادة
الاعمار
والتعافي
الاقتصادي
الانتهاء
الاصلاحات
المالية
والاتفاق
صندوق
النقد
معلومات الجديد: زيارة الوزير الخليفي الاثنين سيتخللها الاعلان عن مساهمة قطرية باعمار بعض القرى الجنوبية بقيمة تتجاوز مئات ملايين الدولارات
وزير الداخلية لـ #الجديد: سيتم تأمين بدل ايواء والأموال اللازمة لكل العائلات
08:30
معلومات الجديد: زيارة الوزير الخليفي الاثنين سيتخللها الاعلان عن مساهمة قطرية باعمار بعض القرى الجنوبية بقيمة تتجاوز مئات ملايين الدولارات
08:30
معلومات الجديد: زيارة الوزير الخليفي الاثنين سيتخللها الاعلان عن مساهمة قطرية باعمار بعض القرى الجنوبية بقيمة تتجاوز مئات ملايين الدولارات
07:49
وزير الداخلية لـ #الجديد: سيتم تأمين بدل ايواء والأموال اللازمة لكل العائلات
07:49
وزير الداخلية لـ #الجديد: سيتم تأمين بدل ايواء والأموال اللازمة لكل العائلات
07:47
وزير الداخلية لـ #الجديد: نأمل انقاذ الجميع ونخشى وجود ضحية
07:47
وزير الداخلية لـ #الجديد: نأمل انقاذ الجميع ونخشى وجود ضحية
منوعات
10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
فن
10:31
وفاة الفنان اليمني محمد مقبل بعد صراع مع المرض
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
معلومات الجديد: زيارة الوزير الخليفي الاثنين سيتخللها الاعلان عن مساهمة قطرية باعمار بعض القرى الجنوبية بقيمة تتجاوز مئات ملايين الدولارات
08:30
وزير الداخلية لـ #الجديد: سيتم تأمين بدل ايواء والأموال اللازمة لكل العائلات
07:49
وزير الداخلية لـ #الجديد: نأمل انقاذ الجميع ونخشى وجود ضحية
07:47
وزير الداخلية أحمد الحجار لـ #الجديد: الدولة ستلبي نداء مواطنيها في طرابلس وأعطينا التوجيهات للأجهزة المعنية كافة
07:29
مراسل الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى موقع المبنى المنهار في القبة - طرابلس
07:23
أمين مركز طرابلس لجهاز الطوارئ والاغاثة عزمي دبوسي لـ #الجديد: هناك أصوات تُسمع من تحت الأنقاض وسنبذل جهودنا كافة لإيجاد المفقودين
05:34
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
2026-01-22
إستياء جنوبي من "حزب الله"! (أسرار نداء الوطن)
03:31
بعد الاشتباه به بنقل مخدرات.. لحظة استهداف قارب! (فيديو)
2025-12-08
فيديو - تعليقات فكاهية حول ارتباط حمزة عبد الكريم ببرشلونة
16:34
هزّة أرضية بقوة 5.2 ضربت غرب تركيا
2025-12-31
الأمر متروك لـ نتنياهو! (الأخبار)
08:40
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
07:23
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
07:21
من باريس.. مراسلتنا تواكب زيارة الرئيس سلام
07:19
وزير الداخلية يتفقد عملية رفع الأنقاض في طرابلس
04:46
الجديد تواكب زيارة الرئيس سلام إلى باريس
04:43
في طرابلس.. عمليات رفع الأنقاض مستمرة والجديد من قلب الحدث
05:16
05:16
10:21
10:21
01:13
01:13
00:50
00:50
00:44
00:44
01:27
01:27
