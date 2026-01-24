عاجل
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
14
o
البقاع
3
o
الجنوب
12
o
الشمال
10
o
جبل لبنان
9
o
كسروان
15
o
متن
15
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:47
سقط في الجل.. نجاة طيار شراعي - شاهد الفيديو
07:45
انهيار منصة نفطية - شاهد الفيديو
06:29
أصوات تحت الأنقاض.. ومحاولات الوصول الى ناجين! (فيديو)
06:00
ثلج و"سكي".. مع وزيرة السياحة (فيديو)
05:13
في مطار بيروت.. إستقبال "لطيف" من كلبة! (فيديو)
خاص الجديد
مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
2026-01-24 | 12:01
A-
A+
مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
مقالات ذات صلة
مراسل الجديد: انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
مراسل الجديد: وصول وزير الداخلية أحمد الحجار إلى موقع المبنى المنهار في القبة - طرابلس
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
خاص الجديد
محليات
الجديد:
انتشال
أنقاض
المبنى
المنهار
منطقة
القبة
طرابلس
العودة الى الأعلى
مراسل الجديد: قوة مشاة اسرائيلية مؤلفة من 9 جنود تقدمت من الموقع المستحدث في "تلة الحمامص" نحو منطقة "العمرة" بالقرب من المشاريع الزراعية في بساتين الوزاني داخل الاراضي اللبنانية
بعد تحقيقات الجديد.. شركات مراهنات في دائرة الشبهة
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:26
مراسل الجديد: إصابة شخص بطلق ناري في صبرا خلال عملية ثأر بين تجار المخدرات بسبب خلاف على النفوذ والزبائن وسط حالة استنفار في المنطقة
15:26
مراسل الجديد: إصابة شخص بطلق ناري في صبرا خلال عملية ثأر بين تجار المخدرات بسبب خلاف على النفوذ والزبائن وسط حالة استنفار في المنطقة
12:50
الجديد مستمرة في مواكبة حادثة طرابلس - شاهد البث المباشر
12:50
الجديد مستمرة في مواكبة حادثة طرابلس - شاهد البث المباشر
12:26
مراسل الجديد: سكان أحد المباني في منطقة الحارة البرّانية بمدينة طرابلس يغادرون منازلهم بعد ظهور تشققات خطيرة في جدران المبنى ما أثار مخاوف من احتمال انهياره في أي لحظة
12:26
مراسل الجديد: سكان أحد المباني في منطقة الحارة البرّانية بمدينة طرابلس يغادرون منازلهم بعد ظهور تشققات خطيرة في جدران المبنى ما أثار مخاوف من احتمال انهياره في أي لحظة
يحدث الآن
محليات
17:01
فرق الإنقاذ تمكنت من سحب سيدة من تحت أنقاض المبنى المنهار في طرابلس بالقبة وهي لا تزال على قيد الحياة
كرة السلة
16:01
فرق الانقاذ في طرابلس تمكنت من الوصول الى فتى ( 14 عاما) ويتم تزويده بالاوكسيجين والاسعافات الاولية في مكان وجوده تحت انقاض المبنى المنهار
خاص الجديد
15:26
مراسل الجديد: إصابة شخص بطلق ناري في صبرا خلال عملية ثأر بين تجار المخدرات بسبب خلاف على النفوذ والزبائن وسط حالة استنفار في المنطقة
اخترنا لك
مراسل الجديد: إصابة شخص بطلق ناري في صبرا خلال عملية ثأر بين تجار المخدرات بسبب خلاف على النفوذ والزبائن وسط حالة استنفار في المنطقة
15:26
الجديد مستمرة في مواكبة حادثة طرابلس - شاهد البث المباشر
12:50
مراسل الجديد: سكان أحد المباني في منطقة الحارة البرّانية بمدينة طرابلس يغادرون منازلهم بعد ظهور تشققات خطيرة في جدران المبنى ما أثار مخاوف من احتمال انهياره في أي لحظة
12:26
بري على خط التهدئة في المشهد السياسي بعد قليل
12:01
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
11:57
مراسل الجديد: انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
11:49
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-19
في الضاحية.. أميركي يفوز بتحدي البيتزا (شاهد الفيديو)
05:34
أمين مركز طرابلس لجهاز الطوارئ والاغاثة عزمي دبوسي لـ #الجديد: هناك أصوات تُسمع من تحت الأنقاض وسنبذل جهودنا كافة لإيجاد المفقودين
2025-12-22
قصي خولي لم يتمالك اعصابه على الهواء وانهار بالبكاء: السوري لا يهان ولا يخوّن
2026-01-23
للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية.. خطوة من الرئيس عون
09:35
سلام: عدد الشركات التي أبدت اهتمامًا بالدخول في مناقصات أو بشراكة في مطار القليعات بلغ 26 شركة
2025-12-22
"سجّلا فيديو قبل الهجوم" تفاصيل جديدة عن "هجوم بوندي"
بالفيديو
بالفيديو
12:58
مقدمة النشرة المسائية 24-01-2026
08:40
بالفيديو - نجاة ثلاثة مواطنين سقطوا أثناء ممارسة رياضة الطيران الشراعي بين غوسطا وجونية
07:23
ثلوج و "رياضات شتوية".. مراسلة الجديد في كفرذبيان
07:21
من باريس.. مراسلتنا تواكب زيارة الرئيس سلام
07:19
وزير الداخلية يتفقد عملية رفع الأنقاض في طرابلس
04:46
الجديد تواكب زيارة الرئيس سلام إلى باريس
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
محليات
10:21
رسالة من الشيخ نعيم قاسم!
محليات
05:16
بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!
محليات
05:16
بري يُكذّب "صحيفة الأخبار": إختلاق وتضليل!
عربي و دولي
01:13
"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
عربي و دولي
01:13
"قصف أهداف برية وبحرية وجوية معاً".. قوة ترامب "الضاربة" في طريقها؟!
محليات
00:50
تحرّك أميركي بعد ضربة لايران أو "حزب الله".. وهدنة "بلاس"؟! (الجمهورية)
محليات
00:50
تحرّك أميركي بعد ضربة لايران أو "حزب الله".. وهدنة "بلاس"؟! (الجمهورية)
خاص الجديد
11:57
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
خاص الجديد
11:57
"تشنجات" على خط عين التينة - حارة حريك.. ورسالة إلى ترامب!
محليات
00:44
"لا ينسجم مع أدبيات المكون الشيعي".. بري سيتحرك على خط "حزب الله"! (نداء الوطن)
محليات
00:44
"لا ينسجم مع أدبيات المكون الشيعي".. بري سيتحرك على خط "حزب الله"! (نداء الوطن)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026