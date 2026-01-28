عاجل
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
بيروت
18
o
البقاع
9
o
الجنوب
16
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
19
o
متن
19
o
04:34
مناقشات الموازنة.. chatgpt له كلمته أيضاً (صورة وتفاصيل)
07:30
لليوم الثاني مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
06:45
بالفيديو.. لحظة وصول الشرع الى موسكو
06:31
كشفت المستور.. همسات بوصعب لبري: ستسقط الموازنة (فيديو)
2026-01-28
عيد ميلاد الرئيس بري؟ (فيديو)
خاص الجديد
من الدولار إلى الليرة.. تعميم "السياحة" يثير الجدل - شاهد التقرير
2026-01-28 | 14:58
A-
A+
من الدولار إلى الليرة.. تعميم "السياحة" يثير الجدل - شاهد التقرير
بالليرة أو الدولار.. وزيرة السياحة تصدر تعميماً
مستندات تُظهر تورط "مدير" العتمة بفساد ملايين الدولارات (شاهد التقرير)
الأمير هاري يثير الجدل في كندا بسبب قبعة ويعتذر: "كنت تحت الضغط"
من الدولار إلى الليرة.. تعميم "السياحة" يثير الجدل - شاهد التقرير
خاص الجديد
محليات
وزارة السياحة
ليرة
دولار
عيد ميلاد الرئيس بري؟ (فيديو)
إسرائيل ستتحرك في هذا الحال!.. التفاصيل في النشرة المسائية
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
13:58
قطع الحساب.. لا يتذكره النواب إلا في جلسات الموازنة - شاهد التقرير
13:58
قطع الحساب.. لا يتذكره النواب إلا في جلسات الموازنة - شاهد التقرير
12:32
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:32
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
محليات
04:53
وزيرة الطاقة السابقة النائبة ندى البستاني: نسأل وزير الطاقة لماذا التغذية الكهربائية 4 ساعات فقط؟
محليات
04:46
معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه
محليات
04:44
فرنجية: لن أمنح صوتي لهذه الموازنة ما لم يُعاد النظر بها لتستجيب لحاجات المواطنين
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
15:07
15:07
قطع الحساب.. لا يتذكره النواب إلا في جلسات الموازنة - شاهد التقرير
13:58
13:58
روايات متضاربة بشأن شاحنتيّ الطيونة - التفاصيل في النشرة المسائية
12:32
12:32
الهيئات الناخبة تستعد- التفاصيل في النشرة المسائية
12:09
12:09
نواب بالاسم لم يُسمع لهم صوت- التفاصيل في النشرة المسائية
11:55
11:55
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 28-01-2026
09:54
09:54
08:51
هيفاء وهبي ترقص بعفوية مع معجبات آسيويات في عرض يانينا كوتور
2026-01-28
الجميّل: البنية التحتية بحاجة الى ترميم سواء الطرقات والكهرباء والمواصلات والنقل المشترك الغائب وكله يحتاج الى المال وننظر الى الموازنة من منظور توسيع الايرادات
2026-01-23
غارتان محيط بعلبك.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
2025-11-28
"وقف النار" يُسجّل 335 شهيداً في لبنان.. فماذا عن الجرحى؟
2026-01-15
مراسل الجديد: غارة على أحد المنازل المهددة في مشغرة
11:09
ابراهيم منيمنة: إن هذه الموازنة استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة إصلاحية والتشوه الذي أصاب النظام المالي غير قابل للإصلاح
13:07
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
2026-01-27
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
2026-01-27
امل حجازي عن خلعها الحجاب: خلعت شقفة قماش يمكن لغيري بتعنيلون كتير
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
2026-01-27
مي حريري تقلق الجمهور على صحتها بعد دخولها المستشفى
2026-01-27
عفوية وأناقة.. هيفاء وهبي وديما قندلفت تشعلان أسبوع الموضة في باريس
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
خاص الجديد
15:07
شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير
محليات
11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
محليات
11:05
بالفيديو - قذيفة B7 في حي السلم تصيب أحد الأشخاص
فن
05:29
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
فن
05:29
صدمة في الوسط الفني… رحيل المصور السوري جهاد كردي عن 36 عامًا
فن
08:36
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج
فن
08:36
عدنان أبو الشامات يدخل على خط الجدل ويعلّق على قرار منع المكياج
محليات
09:53
سلاح وتكسير وتهديد.. في حي السلم - شاهد الفيديو
محليات
09:53
سلاح وتكسير وتهديد.. في حي السلم - شاهد الفيديو
عربي و دولي
00:58
وسط حالة من الضبابية.. الذهب يحطم الأرقام القياسية والفضة ترتفع
عربي و دولي
00:58
وسط حالة من الضبابية.. الذهب يحطم الأرقام القياسية والفضة ترتفع
