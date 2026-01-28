شاحنتان للحزب في الطيونة؟ تضارب في الروايات ومصادر توضح - شاهد التقرير

معلومات الجديد: وصل وزير الاقتصاد عامر البساط إلى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان والمشاركة في مؤتمر استثماري حيث سيعرض أمام المستثمرين رؤية لبنان والفرص الاستثمارية المتاحة فيه

