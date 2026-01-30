عاجل
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
بيروت
18
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
18
o
متن
18
o
05:16
عن الضربة لإيران.. إسرائيل "تستخدم" خطاب الحزب! (فيديو)
04:27
فقد السيطرة على الشاحنة.. وانقلبت! (فيديو)
02:23
مسيرة منخفضة جداً فوق صيدا ومحيطها (فيديو)
01:59
بعد وفاة هدى الشعراوي.. لحظة تلقي ابنتها الخبر في الشارع! (فيديو)
15:13
Top 5 إشكالات برلمانية.. واين لبنان؟ (فيديو)
خاص الجديد
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 30-01-2026
2026-01-30 | 08:38
A-
A+
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 30-01-2026
-
الحدث- الحلقة الكاملة- 30-01-2026
هنا بيروت - الحلقة الكاملة - 29-01-2026
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 28-01-2026
هنا بيروت- الحلقة الكاملة- 30-01-2026
خاص الجديد
محليات
لبنان
هنا بيروت
حسن شرارة
جمال الحاج
العودة الى الأعلى
النائب ابراهيم منيمنة لـ #الجديد: معارضة القوى السياسية لمشروع موازنة العام 2026 بهذا الشكل بمثابة إنقلاب على الرئيس سلام
Top 5 إشكالات برلمانية.. واين لبنان؟ (فيديو)
12:03
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
12:03
12:03
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
12:03
12:02
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:02
12:02
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:02
11:43
تسجيلات صوتية تفضح شاهد الزور وقناة المر ( تابعوا النشرة المسائية)
11:43
11:43
تسجيلات صوتية تفضح شاهد الزور وقناة المر ( تابعوا النشرة المسائية)
11:43
عربي و دولي
12:05
ترامب: الأسطول المتجه إلى إيران أكبر من الذي ذهب لفنزويلا
12:05
محليات
12:04
متري: أكثر من 300 سجين سوري من المحكومين سيتم تسليمهم الى سوريا بموجب الاتفاقية الموقعة مع دمشق
12:04
خاص الجديد
12:03
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
12:03
مراسل الجديد: إنتهاء جلسة مجلس الوزراء
12:03
12:03
الأبنية المستأجرة.. هدر بالمليارات (التفاصيل في النشرة المسائية)
12:02
12:02
تسجيلات صوتية تفضح شاهد الزور وقناة المر ( تابعوا النشرة المسائية)
11:43
11:43
تسليم السجناء.. بشروط (التفاصيل في النشرة المسائية)
11:38
11:38
مجلس الوزراء يلتئم في بعبدا.. مراسل الجديد يوافينا بالتفاصيل
07:09
07:09
الحدث- الحلقة الكاملة- 30-01-2026
06:13
06:13
2026-01-29
معلومات الجديد: الأجواء النيابية توحي بتطيير المقاعد الستة للمغتربين والحل بتصويتهم في لبنان والاشكالية: متى؟
08:55
بالأرقام… الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر كانون الثاني
2025-10-20
بعد خرق الهدنة.. ترامب: وقف النار قائم بين حماس واسرائيل!
2026-01-22
بعد تقرير "الجديد".. قوى الأمن تضبط مستودعيْ دجاج فاسد!
01:20
بعد تخطيه عتبة الـ 5300.. الذهب يتراجع!
2025-12-31
عشرات آلاف الدولارات بانتظاركم.. في النشرة بعد قليل!
13:36
مقدمة النشرة المسائية 29-01-2026
2026-01-29
نقل مباشر لاستكمال جلسة مناقشة موازنة عام 2026 لليوم الثالث من مجلس النواب
2026-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
2026-01-27
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
2026-01-27
امل حجازي عن خلعها الحجاب: خلعت شقفة قماش يمكن لغيري بتعنيلون كتير
2026-01-27
مقدمة النشرة المسائية 27-01-2026
عربي و دولي
03:50
اسرائيل تكشف: اقترب موعد الضربة!
03:50
عربي و دولي
03:50
اسرائيل تكشف: اقترب موعد الضربة!
03:50
فن
03:56
الكشف عن سبب اقدام "خادمة" هدى شعراوي على قـ ـتلها
03:56
فن
03:56
الكشف عن سبب اقدام "خادمة" هدى شعراوي على قـ ـتلها
03:56
منوعات
00:55
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
00:55
منوعات
00:55
اعتقال قاتلة "هدى الشعرواي".. بيان للداخلية السورية!
00:55
محليات
01:50
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!
01:50
محليات
01:50
منخفض جوي سريع.. طقس "الويك آند" متقلّب!
01:50
محليات
03:02
تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:02
محليات
03:02
تبدّل في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
03:02
محليات
00:41
رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)
00:41
محليات
00:41
رغبة بإلغاء قدرات "حزب الله" نهائياً.. والحل: تسليم السلاح! (الجمهورية)
00:41
X
