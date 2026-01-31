الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
10:50
لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)
09:14
بعد الاحتجاجات.. أول ظهور لـ خامنئي! (فيديو)
09:11
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات (فيديو)
08:25
ايران: "مجهول الأسباب".. انفجار ضخم في مبنى سكني (فيديو)
05:31
افرام: مستعد للحرب بهذه الحالة فقط (فيديو)
خاص الجديد
بعد جولة الغارات العنيفة في جنوب لبنان ليل السبت.. مراسل الجديد يجول على المناطق المستهدفة
2026-01-31 | 05:00
A-
A+
بعد جولة الغارات العنيفة في جنوب لبنان ليل السبت.. مراسل الجديد يجول على المناطق المستهدفة
مقالات ذات صلة
بعد الغارات العنيفة أمس.. الجديد تجول جنوباً وتُعاين الأضرار
وفد البنك الدولي في جولة جنوب لبنان! (صور)
جولة جنوب الليطاني.. بين الرئيس عون وقائد الجيش
بعد جولة الغارات العنيفة في جنوب لبنان ليل السبت.. مراسل الجديد يجول على المناطق المستهدفة
خاص الجديد
محليات
لبنان
الجنوب
العودة الى الأعلى
افرام: مستعد للحرب بهذه الحالة فقط (فيديو)
مراسل الجديد يعاين الاضرار بعد الإستهداف الإسرائيلي في الداوودية
اقرأ ايضا في خاص الجديد
10:52
جولة غنية في قضاء راشيا من قلب الأرض.. تابعوا حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد
10:52
جولة غنية في قضاء راشيا من قلب الأرض.. تابعوا حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد
10:23
بارو في بيروت.. إلتزموا الحياد (في المشهد السياسي بعد قليل)
10:23
بارو في بيروت.. إلتزموا الحياد (في المشهد السياسي بعد قليل)
09:11
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات (فيديو)
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات
09:11
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات (فيديو)
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات
يحدث الآن
خاص الجديد
10:52
جولة غنية في قضاء راشيا من قلب الأرض.. تابعوا حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد
محليات
10:50
لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)
محليات
10:27
في الضاحية الجنوبية.. الجيش يقيم يوماً صحياً مجانياً (صور)
اخترنا لك
جولة غنية في قضاء راشيا من قلب الأرض.. تابعوا حلقة جديدة من "العودة الى النملية" الآن على الجديد
10:52
بارو في بيروت.. إلتزموا الحياد (في المشهد السياسي بعد قليل)
10:23
تاريخ المناظرات في لبنان.. وأبرز المواجهات (فيديو)
09:11
النائب فادي كرم لـ #هنا_بيروت: الموازنة هي أرقام وحسابات لذلك ستكون فاشلة ولن ترضي القطاعات
09:04
فيصل كرامي لـ #هنا_بيروت: اؤيد طرح رئيس الجمهورية الالتزام بالمهل الدستورية بشأن الانتخابات النيابية
08:27
فيصل كرامي لـ #هنا_بيروت: بتفاهم وحوار جدي يمكن حل مسألة السلاح في كل لبنان وليس جنوب أو شمال الليطاني فقط
08:17
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
09:31
حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!
10:50
لهذا السبب القوات ترفض مناظرة باسيل.. نائب يكشف (فيديو)
15:39
إبنة الرئيس بري تسلم اوراق اعتمادها سفيرة في المملكة المتحدة (فيديو)
10:24
بعد الإنفجارات.. أول تعليق اسرائيلي!
10:23
بارو في بيروت.. إلتزموا الحياد (في المشهد السياسي بعد قليل)
2026-01-30
تسجيلات صوتية تفضح شاهد الزور وقناة المر ( تابعوا النشرة المسائية)
بالفيديو
بالفيديو
08:11
زينة يازجي تنتقد رجال الامن وتصفهم بـ "الانفلونسرز" بعد القائهم القبض على قاتلة هدى شعراوي
13:05
مقدمة النشرة المسائية 30--01-2026
2026-01-29
مقدمة النشرة المسائية 29-01-2026
2026-01-29
نقل مباشر لاستكمال جلسة مناقشة موازنة عام 2026 لليوم الثالث من مجلس النواب
2026-01-28
مقدمة النشرة المسائية 28-01-2026
2026-01-27
امل حجازي: الحجاب بفترة من الفترات تعبلي نفسيتي وحسيت اني خَتيرت على بكير
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
خاص الجديد
07:43
للمرة الثانية.. اسرائيل تستهدف شخصاً بشكل مباشر!
خاص الجديد
07:43
للمرة الثانية.. اسرائيل تستهدف شخصاً بشكل مباشر!
عربي و دولي
10:24
بعد الإنفجارات.. أول تعليق اسرائيلي!
عربي و دولي
10:24
بعد الإنفجارات.. أول تعليق اسرائيلي!
عربي و دولي
07:24
تهديد ترامب.. لا رجعة فيه؟!
عربي و دولي
07:24
تهديد ترامب.. لا رجعة فيه؟!
عربي و دولي
14:52
الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام
عربي و دولي
14:52
الذهب والفضة يسجلان خسائر قياسية.. إليكم الأرقام
محليات
09:31
حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!
محليات
09:31
حملة مشددة على "الموتسيكلات".. الاثنين تبدأ!
خاص الجديد
15:15
باسيل يكشف لـ"الجديد" سبب عدم مشاركته في تشييع السيد نصرالله.. تابعوا حلقة "هيدا انا" عبر الرابط
خاص الجديد
15:15
باسيل يكشف لـ"الجديد" سبب عدم مشاركته في تشييع السيد نصرالله.. تابعوا حلقة "هيدا انا" عبر الرابط
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026