مراسل الجديد: غارة من مسيرة إستهدفت سيارة في بلدة حاروف - قضاء النبطية

علي بردى لـ #وهلق_شو: حزب الله هو الطرف الوحيد الذي يمثل عقبة في وجه السياسة الأميركية في وقت تُجرى فيه مفاوضات حاسمة ومصيرية بين الولايات المتحدة وإيران