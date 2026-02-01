وزير الاقتصاد عامر البساط لـ #وهلق_شو: لمست انطباعاً ايجابياً خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية أوله رفع الحظر عن السعوديين والسياح ورجال الأعمال ويتم ذلك تدريجياً