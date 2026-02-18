عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
خاص الجديد

المصير عم ينرسم والأحداث بتقلب الموازين.. انطلاق الحلقة الاولى من مسلسل "مولانا" الآن على الجديد

2026-02-18 | 13:34
المصير عم ينرسم والأحداث بتقلب الموازين.. انطلاق الحلقة الاولى من مسلسل "مولانا" الآن على الجديد
Aljadeed
مراسل الجديد: قوة اسرائيلية توغّلت فجراً إلى داخل بلدة يارين الحدودية وفجرت منزلاً
لبنان والسلاح.. المسار غير واضح (فيديو)

