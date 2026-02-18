المصير عم ينرسم والأحداث بتقلب الموازين.. انطلاق الحلقة الاولى من مسلسل "مولانا" الآن على الجديد

الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل

