عاجل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
18
o
البقاع
13
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
06:24
بعدما سبح ونجا.. قتل عجل عند شاطئ في الجنوب (فيديو)
2026-02-16
زينة رمضان في القصر الجمهوري (شاهد الصورة)
2026-02-16
بالصورة.. السيارة المستهدفة في بلدة طلوسة- قضاء مرجعيون
2026-02-15
استعراض المهارة أدى إلى نهاية مأساوية صادمة - شاهد الفيديو
2026-02-15
"قاتلة" هدى الشعراوي.. تُعيد تمثيل الجريمة! (فيديو)
خاص الجديد
لعبة نفوذ ما بتعرف الرحمة.. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
2026-02-18 | 16:06
A-
A+
لعبة نفوذ ما بتعرف الرحمة.. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
مقالات ذات صلة
بين الخيط والنار في عالم ما بيرحم.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
بعد ما انقلبت الموازين شو قولكم المصير؟ تتابعون مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
مصادر سياسية على خط بيروت الرياض للجديد: استمرار محاولات الإيحاء بوجود حوار مباشر بين الحزب والسعودية هو محاولة لاستعادة الحزب نفوذه على قرار الدولة ولعب دور المفاوض عنها وعن سلاحه
لعبة نفوذ ما بتعرف الرحمة.. تتابعون مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
خاص الجديد
محليات
بتعرف
الرحمة..
تتابعون
مسلسل
"النويلاتي"
الجديد
العودة الى الأعلى
وصفات رمضانية شهية يقدّمها الشيف أنطوان الآن على الجديد
مراسل الجديد: قوة اسرائيلية توغّلت فجراً إلى داخل بلدة يارين الحدودية وفجرت منزلاً
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:25
بين الخيط والنار في عالم ما بيرحم.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
15:25
بين الخيط والنار في عالم ما بيرحم.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
14:49
بعد ما انقلبت الموازين شو قولكم المصير؟ تتابعون مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:49
بعد ما انقلبت الموازين شو قولكم المصير؟ تتابعون مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:28
القدر بيتدخل وبيقلب الحكاية وبيتغير مصير الكل! تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:28
القدر بيتدخل وبيقلب الحكاية وبيتغير مصير الكل! تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
يحدث الآن
محليات
05:14
دعوة رسميّة للرئيس عون الى مؤتمر دعم الجيش
محليات
05:13
الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحضور المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في باريس في 5 آذار المقبل
محليات
05:06
الوكالة الوطنية: الجيش الإسرائيلي فخخ منزلًا في يارون ودمره بالكامل
اخترنا لك
بين الخيط والنار في عالم ما بيرحم.. تابعوا مسلسل "النويلاتي" الآن على الجديد
15:25
بعد ما انقلبت الموازين شو قولكم المصير؟ تتابعون مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:49
القدر بيتدخل وبيقلب الحكاية وبيتغير مصير الكل! تابعوا مسلسل "بخمس أرواح" الآن على الجديد
14:28
المصير عم ينرسم والأحداث بتقلب الموازين.. انطلاق الحلقة الاولى من مسلسل "مولانا" الآن على الجديد
13:34
بين الحب والسلطة خيوط خفية ترسم المصير.. تتابعون بعد قليل الحلقة الاولى من مسلسل "مولانا" على الجديد
13:10
فلسطينيون يؤدون صلاة التراويح في المسجد الاقصى (فيديو)
12:21
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-01-08
مراسلة الجديد: بدء جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
2026-02-17
بعد الإشكال مع صحافيين خلال تغطية الاحتجاجات.. الجيش يوضّح
08:23
الأمير ويليام يكسر الصمت… اعترافات صريحة عن صحته النفسية
2025-10-29
الشامي يفاجئ جمهوره بقرار مفاجئ بالابتعاد المؤقت عن الساحة الفنية
2026-02-11
نتنياهو: وقعت على انضمام إسرائيل إلى مجلس السلام قبل لقائي بترامب وسنواصل تعزيز التحالف المتين مع واشنطن
2026-01-03
نائبة رئيس فنزويلا: مستعدون للدفاع عن البلاد
بالفيديو
بالفيديو
13:27
مقدمة النشرة المسائية 18-02-2026
2026-02-17
المرحلة الثانية من خطة الجيش.. هذه تفاصيلها وانواع الأسلحىة (تقرير)
2026-02-17
حمل نارين بيوتي من زوجها رامي سامو يتصدر الترند
2026-02-17
ظهور ابنة رانيا العباسي يتصدر الترند بعد سنوات من اختفائها على ايام نظام بشار الاسد
2026-02-17
مقدمة النشرة المسائية 17-02-2026
2026-02-16
مقدمة النشرة المسائية 16-02-2026
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
00:28
حركة نزوح إلى بيروت.. تحسباً! (أسرار النهار)
محليات
00:28
حركة نزوح إلى بيروت.. تحسباً! (أسرار النهار)
محليات
06:53
الأمن العام يرفع رسوم جوازات السفر.. هكذا أصبحت
محليات
06:53
الأمن العام يرفع رسوم جوازات السفر.. هكذا أصبحت
محليات
00:24
غارة في تبنا ليل أمس.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
محليات
00:24
غارة في تبنا ليل أمس.. ماذا استهدفت اسرائيل؟
عربي و دولي
00:45
مؤشرات الضربة ترتفع: ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!
عربي و دولي
00:45
مؤشرات الضربة ترتفع: ترامب يهدد وإسرائيل تستعد!
عربي و دولي
00:39
بعد ارتفاعه أكثر من 2%.. الذهب ينخفض!
عربي و دولي
00:39
بعد ارتفاعه أكثر من 2%.. الذهب ينخفض!
عربي و دولي
00:51
إلى جانب ايران.. اسرائيل تستعد لجبهتين: "حزب الله" واليمن! (يديعوت أحرونوت)
عربي و دولي
00:51
إلى جانب ايران.. اسرائيل تستعد لجبهتين: "حزب الله" واليمن! (يديعوت أحرونوت)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026