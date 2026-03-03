عاجل
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
غارة على المبنى المهدد في حاروف
غارة على المبنى المهدد في حاروف
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على عنصر من "حزب الله" أطلق قذيفة مضادة للدروع نحو قواتنا
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
الدفاع القطرية: قطر تعرضت لهجوم بصاروخين باليستيين من إيران
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
وزارة الصحة: ارتفاع حصيلة تجدد توسيع العدوان إلى 50 شهيدا و335 جريحا
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة قانا
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة قانا
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
بالفيديو.. لحظة الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
2026-03-02
تحطم مقاتلة اميركية.. هذا مصير الطيار (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
مصادر أمنية للجديد: انسحاب عدد من مراكز الجيش اللبناني من محيط الخط الأزرق باتجاه الداخل ولا سيما عقب تحذيرات أمنية وصلت إلى القيادة بضرورة التراجع كيلومترات عدة إلى الداخل
2026-03-03 | 06:30
2026-03-03 | 06:30
مصادر أمنية للجديد: انسحاب عدد من مراكز الجيش اللبناني من محيط الخط الأزرق باتجاه الداخل ولا سيما عقب تحذيرات أمنية وصلت إلى القيادة بضرورة التراجع كيلومترات عدة إلى الداخل
مصادر أمنية للجديد: تراجعٍ حصل على مستوى مراكزِ الجيشِ اللبناني التي انتشرت بمحاذاة الخط الازرق وعاد عناصر الجيش الى مراكزهم باتجاه الداخل
اليونيفيل: الجيش الإسرائيلي أبلغ صباحاً بنيّته تنفيذ نشاط جوي لإسقاط مادة كيميائية غير سامة قرب الخط الأزرق ما دفع قوات حفظ السلام إلى البقاء في أماكن مسقوفة
متفجرات إسرائيلية قرب الخط الأزرق… والجيش يتدخل
خاص الجديد
محليات
خاص الجديد
محليات
أمنية
للجديد:
انسحاب
مراكز
الجيش
اللبناني
الأزرق
باتجاه
الداخل
تحذيرات
أمنية
القيادة
بضرورة
التراجع
كيلومترات
الداخل
مصادر سياسية لـ«الجديد»: إجماع في مجلس الوزراء خلال الجلسة الأخيرة على تلافي اي اشتباك مباشر يُعرّض عناصر الجيش لخطر كبير في وقت تواصل فيه السلطة السياسية مساعيها لوقف التقدّم الإسرائيلي
مصادر أمنية للجديد : توغّل إسرائيلي في عدد من النقاط داخل الأراضي اللبنانية من دون أن يعدّ ذلك اجتياحا حتى الساعة
14:51
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:51
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:21
معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية
13:21
معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية
13:21
مصادر عسكرية للجديد: من غير الممكن وضع 7 جنود لبنانيين بوجه دبابة ميركافا
13:21
13:21
مصادر عسكرية للجديد: من غير الممكن وضع 7 جنود لبنانيين بوجه دبابة ميركافا
عربي و دولي
16:37
أ ف ب: دوي انفجارات في القدس بعد موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية
16:37
محليات
16:36
غارة على المبنى المهدد في حاروف
16:36
محليات
16:35
مراسل الجديد: إطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه الجليل
16:35
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:51
14:51
معلومات الجديد: اتفاق تم بين الرؤساء الثلاثة على التمديد لمجلس النواب لمدة عامين إضافيين على أن يتقدم باقتراح القانون 65 نائباً على الأقل لعدم فتح المجال أمام أي كتلة نيابية للمزايدة الشعبوية
13:21
13:21
مصادر عسكرية للجديد: من غير الممكن وضع 7 جنود لبنانيين بوجه دبابة ميركافا
13:21
13:21
مصادر عسكرية للجديد عن التوغلات الاسرائيلية جنوباً: الجيش الاسرائيلي توغل مئات الأمتار فقط داخل الاراضي اللبنانية دون تثبيت نقاط
13:20
13:20
معلومات الجديد: الموقوفون هم أفراد قاموا بمخالفات قانونية من خلال نقلهم أسلحة فردية وذخائر من منازلهم أثناء نزوحهم ليتبين أن هذه الاسلحة غير مرخصة
13:20
13:20
معلومات الجديد: من تم توقيفهم من قبل الجيش اللبناني على حاجز الاولي يفوق عددهم الـ 12 وليسوا عناصر حزبية ولا هم ممن تولوا عملية إطلاق الصواريخ من لبنان باتجاه إسرائيل
13:19
13:19
15:46
الإمارات: تعرضنا لأكثر من 1000 هجوم من إيران
15:46
2026-02-18
بعد موجة هبوط حادة.. الذهب يرتفع!
2026-02-18
09:25
إسقاط مسيرة اسرائيلية في جنوب لبنان (فيديو)
09:25
12:38
بريطانيا: طائراتنا أسقطت مسيّرات فوق الأردن
12:38
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
07:52
2025-12-23
حبيب نادين الراسي الكويتي أصغر منها بـ4 سنوات.. وهذا ما كشفته عن زواجها
2025-12-23
14:51
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:51
14:03
مقدمة النشرة المسائية 03-03-2026
14:03
07:38
الجديد في الميدان.. جنوباً وبقاعاً وبيروت
07:38
20:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
20:14
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
2026-03-02
2026-03-02
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
06:44
عربي و دولي
06:44
شبكات التمويل الرئيسية لـ "حزب الله".. أدرعي يزعم وينشر!
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
06:49
محليات
06:49
بري: اقتضى التوضيح!
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
09:42
محليات
09:42
رداً على عدوان الضاحية.. "حزب الله" ينشر تفاصيل عملية استهداف ميركافا
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
07:31
عربي و دولي
07:31
"أصدقائي، حزب الله فتح النار".. ماذا جرى خلال اجتماع وزراء اسرائيل؟
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
07:02
عربي و دولي
07:02
"جنود اسرائيليون يعبرون مناطق لبنانية".. بيان لليونيفيل
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
07:52
خاص الجديد
07:52
"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!
