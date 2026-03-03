"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!

وقال قماطي: "لم نعط أي تطمينات تتعلق بالدفاع عن الوطن
، وواجبنا القيام بكل ما يلزم تجاه أهلنا".
وأوضح قماطي أن "بيان إطلاق الصواريخ
الـ 6 صدر عن الاعلام الحربي لأنها خطوة عسكرية".
وأضاف: "حزب الله
يعيش اليوم
أعلى درجات التماسك والوحدة وأغلب الاستهدافات الأخيرة
لقيادات الحزب باءت بالفشل".
وتابع: "واجبنا الدفاع عن أرضنا كمقاومة بموجب القانون الدولي ولا يمكن لأحد الوقوف في وجه هذا المنطق".
وأردف: السلطة اللبنانية
تأتمر من الادارة الأميركية ولا وجود لأي قوات ايرانية
على أراضينا، وحتماً لم نخذل حليفنا الكبير الرئيس بري بشخصه وبما يمثل سياسياً".
وختم أن "الحزب سيواجه أي اجتياح بري بكل ما يستطيع من قوة".