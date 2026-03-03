"أغلب الاستهدافات الأخيرة لقيادات الحزب فشلت".. قماطي يكشف للجديد!

أكد المجلس السياسي في محمود قماطي، في حديث للجديد، أنه "أعلنا مراراً صبرنا على العدوان ولم يعد لدينا أي أمل بأن اسرائيل ستلتزم بقرار وقف النار".



وقال قماطي: "لم نعط أي تطمينات تتعلق بالدفاع عن ، وواجبنا القيام بكل ما يلزم تجاه أهلنا".



وأوضح قماطي أن "بيان إطلاق الـ 6 صدر عن الاعلام الحربي لأنها خطوة عسكرية".



وأضاف: " يعيش أعلى درجات التماسك والوحدة وأغلب الاستهدافات لقيادات الحزب باءت بالفشل".



وتابع: "واجبنا الدفاع عن أرضنا كمقاومة بموجب القانون الدولي ولا يمكن لأحد الوقوف في وجه هذا المنطق".



وأردف: السلطة تأتمر من الادارة الأميركية ولا وجود لأي قوات على أراضينا، وحتماً لم نخذل حليفنا الكبير الرئيس بري بشخصه وبما يمثل سياسياً".



وختم أن "الحزب سيواجه أي اجتياح بري بكل ما يستطيع من قوة".