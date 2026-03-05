رسامني للجديد: قرارات الحكومة وطنية بحت

عاجل
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 2000 مسيرة بمختلف الأنواع منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
وكالة فارس عن مصدر عسكري: أطلقنا أكثر من 500 صاروخ باليستي ومجنح منذ بداية الحرب
نتنياهو: نحقق إنجازات في إيران ولبنان لكن العمل ما زال كثيراً
نتنياهو: نحقق إنجازات في إيران ولبنان لكن العمل ما زال كثيراً
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا مواصلة تدمير قدرات إيران قبل الدبلوماسية
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: علينا مواصلة تدمير قدرات إيران قبل الدبلوماسية
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
البث المباشر
البحث
بيروت
15
o
البقاع
9
o
الجنوب
15
o
الشمال
13
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
16
o
متن
16
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
مساء اليوم.. دمار في تل أبيب (فيديو)
2026-03-04
"بدنا نروق".. لحظة فرح في ظل النزوح (فيديو)
2026-03-04
بصواريخ ومسيرات الحزب ينشر فيديو عملياته (فيديو)
خاص الجديد
رسامني للجديد: قرارات الحكومة وطنية بحت
2026-03-05 | 11:05
A-
A+
رسامني للجديد: قرارات الحكومة وطنية بحت
مقالات ذات صلة
رسامني يبحث مع السفير الفرنسي تعزيز التعاون ويلتقي وفد مرفأ بيروت
الراعي: لبنان بحاجة إلى قرار مسؤول والسلام لا يُبنى إلا بقرار وطني جامع
الراعي: السلام لا يُمنح جاهزاً بل يبنى من الداخل من قرار وطني جامع
رسامني للجديد: قرارات الحكومة وطنية بحت
خاص الجديد
محليات
للجديد:
قرارات
الحكومة
وطنية
العودة الى الأعلى
بعد ليلة الغارات.. مراسلة الجديد تنقل مشهد النبطية
مراسل الجديد: اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان
اقرأ ايضا في خاص الجديد
11:33
نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي لـ #الجديد: سوق الدواء بخير طالما العمل في مرفأ بيروت يسير بشكل طبيعي
11:33
نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي لـ #الجديد: سوق الدواء بخير طالما العمل في مرفأ بيروت يسير بشكل طبيعي
10:53
وزير الأشغال العامة فايز رسامني لـ #الجديد: يجب أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً لأن ما حصل اليوم خطير جداً
10:53
وزير الأشغال العامة فايز رسامني لـ #الجديد: يجب أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً لأن ما حصل اليوم خطير جداً
10:47
مراسل الجديد: حزب الله قصف موقع الإحتلال في جبل بلاط ومدفعية الإحتلال تقصف المناطق المحيطة بالقذائق المدفعية والفوسفورية
10:47
مراسل الجديد: حزب الله قصف موقع الإحتلال في جبل بلاط ومدفعية الإحتلال تقصف المناطق المحيطة بالقذائق المدفعية والفوسفورية
يحدث الآن
محليات
12:11
نقيب المستشفيات لـ"الجديد": تم إخلاء مستشفى الساحل بالكامل ويجري حالياً إخلاء مستشفى بهمن
عربي و دولي
12:05
الخارجية الأميركية: أعدنا نحو 20 ألف أميركي من الشرق الأوسط
عربي و دولي
12:04
نتنياهو: التعاون بيننا وبين الولايات المتحدة في إيران تاريخي
اخترنا لك
نقيب الصيادلة في لبنان عبد الرحمن مرقباوي لـ #الجديد: سوق الدواء بخير طالما العمل في مرفأ بيروت يسير بشكل طبيعي
11:33
وزير الأشغال العامة فايز رسامني لـ #الجديد: يجب أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً طارئاً لأن ما حصل اليوم خطير جداً
10:53
مراسل الجديد: حزب الله قصف موقع الإحتلال في جبل بلاط ومدفعية الإحتلال تقصف المناطق المحيطة بالقذائق المدفعية والفوسفورية
10:47
مراسل الجديد في واشنطن: من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترامب مع رؤساء ومسؤولي كبرى شركات السلاح الأميركية في البيت الأبيض بهدف بحث زيادة إنتاج الأسلحة والذخائر في أميركا
10:46
غارات عنيفة على صور يوم أمس.. مراسل الجديد يعاين الأضرار
05:52
بعد ليلة الغارات.. مراسلة الجديد تنقل مشهد النبطية
04:41
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2026-02-19
مجلس السلام العالمي يفتتح أولى اجتماعاته… التفاصيل مع مراسلنا من واشنطن بيدرو غانم
10:06
الجيش الاسرائيلي: استهدفنا قائد في حماس مسؤول عن التدريبات في شمال لبنان
2026-02-12
مراسل الجديد: سقوط 4 قذائف مدفعية إسرائيلية حتى اللحظة إستهدفت محيط تلة العزية في أطراف بلدة ديرميماس
2026-03-01
مكتب السيد فضل الله: استشهاد الدكتور السيد محمد رضا فضل الله شقيق الراحل السيد محمد حسين فضل الله وزوجته في الغارة التي استهدفت حارة حريك
2025-12-02
إليسا تحتفي بزيارة البابا برسالة مؤثرة: "كيف بلد فيه هالقد حب ما يكون مبارك من الله؟"
2026-03-03
الجيش الإسرائيلي: أنجزنا موجة غارات على مراكز لحزب الله في بيروت استهدفت مقار قيادة ومكوّنات اتصالات
بالفيديو
بالفيديو
17:14
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
16:17
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:56
مقدمة النشرة المسائية 04-03-2026
12:31
من كل لبنان.. الجديد تنقل الصورة
2026-03-04
مؤتمر صحافي لمحافظ بيروت القاضي مروان عبود
2026-03-03
لليوم الثالث.. الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
محليات
11:05
اتصال بين بري وماكرون.. واقتراحات عديدة لتوقيف ما يحصل
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
03:49
تحطم مقاتلة أميركية داخل إيران.. وتسلل فرق خاصة
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
عربي و دولي
12:42
اليونيفيل "قلقة".. بيان جديد!
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
01:34
الجيش الإسرائيلي يجدد إنذاره لسكان الجنوب
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
12:53
صاروخ ايراني يناور الدفاعات.. ويسقط في تل أبيب (فيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
محليات
08:41
المشهد على طريق الحازمية بعد التهديد الإسرائيلي الواسع للضاحية الجنوبية (شاهد الفيديو)
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
رادار الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026