مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
وزارة الصحة: شهيد سوري و3 جرحى حصيلة الغارة على منطقة مار مخايل - الشياح
أوكرانيا و روسيا في الشرق الأوسط (فيديو)
معاريف عن مصادر: إصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من #لبنان
بالفيديو: آثار الغارة على الجناح منذ لحظات مقابل السفارة الإيرانية السابقة
صاروخ إيراني يعبر فوق بيروت (فيديو)
خاص الجديد
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كوترية الرز قضاء صيدا
2026-03-06 | 08:34
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كوترية الرز قضاء صيدا
🚨 غارة استهدفت بلدة السكسكية - قضاء صيدا
مراسل الجديد: غارة إسرائيلية إستهدفت بلدة السكسكية قضاء صيدا
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة كفرملكي قضاء صيدا
مراسلة الجديد: غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كوترية الرز قضاء صيدا
خاص الجديد
محليات
مراسلة الجديد: الغارة استهدفت منطقة بئر العبد
مصادر مقربة من اليونيفل للجديد: الرسالة الاسرائيلية إلى قوات اليونيفيل تأتي بظل إجراءات تحضيرية لأي عملية توغل بري وسط كلام عن استحداث نقاط اسرائيلية جديدة جنوباً
13:32
أوساط مطلعة للجديد: بري أبلغ ماكرون بتمسك لبنان بالعودة إلى تطبيقِ اتفاق وقف النار أي التزام إسرائيل بوقف الغارات والانسحاب من الجنوب لكن الطرح لم يلق حتى الآن أيّ تجاوب
13:32
أوساط مطلعة للجديد: بري أبلغ ماكرون بتمسك لبنان بالعودة إلى تطبيقِ اتفاق وقف النار أي التزام إسرائيل بوقف الغارات والانسحاب من الجنوب لكن الطرح لم يلق حتى الآن أيّ تجاوب
13:31
مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب الجارية لا تترك مجالاً كبيراً للحلول الوسط في هذه المرحلة إذ يسعى كلّ طرف إلى تثبيت وقائع ميدانية قبل أيّ مسار تفاوضي محتمل
13:31
مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب الجارية لا تترك مجالاً كبيراً للحلول الوسط في هذه المرحلة إذ يسعى كلّ طرف إلى تثبيت وقائع ميدانية قبل أيّ مسار تفاوضي محتمل
13:31
مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب الجارية لا تترك مجالاً كبيراً للحلول الوسط في هذه المرحلة إذ يسعى كلّ طرف إلى تثبيت وقائع ميدانية قبل أيّ مسار تفاوضي محتمل
13:31
مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب الجارية لا تترك مجالاً كبيراً للحلول الوسط في هذه المرحلة إذ يسعى كلّ طرف إلى تثبيت وقائع ميدانية قبل أيّ مسار تفاوضي محتمل
محليات
17:06
مراسل الجديد: بلغ عدد الغارات من الطائرات الحربية التي استهدفت الجنوب اليوم 43 غارة
محليات
16:57
الإمارات تُعرب عن تضامنها مع البحرين و قطر وتدين الهجوم الإيراني الذي استهدف مبانٍ في البحرين تضم عناصر من القوات البحرية القطرية
محليات
16:53
مراسلة الجديد: ما حصل في البقاع هو نقل العسكري المصاب زياد الحجيري بمروحية للجيش اللبناني من مستشفى العاصي – الهرمل إلى أحد مستشفيات بيروت
أوساط مطلعة للجديد: بري أبلغ ماكرون بتمسك لبنان بالعودة إلى تطبيقِ اتفاق وقف النار أي التزام إسرائيل بوقف الغارات والانسحاب من الجنوب لكن الطرح لم يلق حتى الآن أيّ تجاوب
13:32
مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب الجارية لا تترك مجالاً كبيراً للحلول الوسط في هذه المرحلة إذ يسعى كلّ طرف إلى تثبيت وقائع ميدانية قبل أيّ مسار تفاوضي محتمل
13:31
مصادر دبلوماسية للجديد: الحرب الجارية لا تترك مجالاً كبيراً للحلول الوسط في هذه المرحلة إذ يسعى كلّ طرف إلى تثبيت وقائع ميدانية قبل أيّ مسار تفاوضي محتمل
13:31
شخصيات ايرانية غادرت لبنان.. كم عددها؟ (في النشرة بعد قليل)
12:42
جهود دبلوماسية دون أي خرق.. في المشهد السياسي بعد قليل
12:41
من كل لبنان.. الجديد تواكب التطورات الأمنية والميدانية
12:30
14:45
ترامب لأكسيوس: الاستسلام غير المشروط يعني أن إيران لن تكون قادرة على القتال بعد الآن
21:15
🚨 الغارة الـ11 إستهدفت اوتوستراد السيد هادي مقابل بن عدنان - حارة حريك
2026-03-02
ابن اناهيد فياض انهى حياته! وعدنان ابو الشامات يكشف التفاصيل
2026-03-03
الجيش الاسرائيلي ينذر أكثر من 80 بلدة في الجنوب.. اليكم اسماء المناطق
2026-03-02
معلومات الجديد: هيكل اعتبر أن التنسيق مع الحزب أكثر أمنا للجميع فعارضه الرئيس سلام رافضاً الايحاء بأن تطبيق القانون يحتاج الى توافق
2026-03-01
هنا اغتيل خامنئي! (صورة)
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
12:30
من كل لبنان.. الجديد تواكب التطورات الأمنية والميدانية
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
08:20
غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية.. والجديد في قلب الحدث
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
10:57
غارة عنيفة جدا على الضاحية | لمتابعة البث المباشر :
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
09:31
على طريق الجناح.. مراسلة الجديد تنقل مستجدات الغارة القريبة من السفارة الايرانية
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:58
غارة على منطقة بئر حسن.. التفاصيل مع مراسلة الجديد
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
08:00
عن التفاوض.. بيان توضيحي من "حزب الله"!
محليات
13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
محليات
13:03
اتصالات الرئيس عون مستمرة لوقف التصعيد.. ومطالبة للأمم المتحدة بالتدخل
