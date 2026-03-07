عاجل
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال تزامن مع غارات جوية وأحزمة نارية وتحليق للطيران الحربي
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": نزلت القوة الإسرائيلية من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": نزلت القوة الإسرائيلية من السلسلة الشرقية بواسطة سيارات ووصلت إلى الحي الشرقي باتجاه بيت شكر وتحديداً قرب المقبرة
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال لم يتم مباشرة في النبي شيت بل على السلسلة الشرقية
🔴 مصادر مقربة من قيادة الجيش لـ"الجديد": الإنزال لم يتم مباشرة في النبي شيت بل على السلسلة الشرقية
تسجيل الدخول
الجديد
19:05
بعد معلومات الإنزال.. رصاص في الضاحية (شاهد الفيديو)
18:26
شهود يتحدثون عن محاولة إنزال إسرائيلية في البقاع وسط اشتباكات (شاهد الفيديو)
10:40
وزارة الصحة: شهيد سوري و3 جرحى حصيلة الغارة على منطقة مار مخايل - الشياح
10:09
أوكرانيا و روسيا في الشرق الأوسط (فيديو)
09:51
معاريف عن مصادر: إصابة 8 جنود من لواء غفعاتي بجروح 5 منهم بحالة خطرة إثر إطلاق صاروخ مضاد للدروع من #لبنان
خاص الجديد
معلومات الجديد: شهيدان من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
2026-03-07 | 02:04
2026-03-07 | 02:04
معلومات الجديد: شهيدان من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
🔵 معلومات الجديد: 3 شهداء من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
وزارة الصحة: 3 شهداء و16 جريحاً في الغارات الإسرائيلية على النبي شيت في البقاع
وزارة الصحة: 9 شهداء و17 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع اليوم
معلومات الجديد: شهيدان من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
الجديد:
شهيدان
الجيش
اللبناني
نتيجة
الغارات
النبي
البقاع
🔵 معلومات الجديد: 3 شهداء من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
أوساط مطلعة للجديد: بري أبلغ ماكرون بتمسك لبنان بالعودة إلى تطبيقِ اتفاق وقف النار أي التزام إسرائيل بوقف الغارات والانسحاب من الجنوب لكن الطرح لم يلق حتى الآن أيّ تجاوب
03:43
