الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ #الجديد: سنتجه للعودة إلى التعليم الحضوري بحال سنحت الظروف لكننا سننتظر حتى يوم الاثنين المقبل
2026-03-07 | 07:06
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ #الجديد: سنتجه للعودة إلى التعليم الحضوري بحال سنحت الظروف لكننا سننتظر حتى يوم الاثنين المقبل
بري يدعو لعقد جلسة عامة قبل ظهر يوم الاثنين لدرس وإقرار إقتراحات القوانين
وزيرة التربية: إقفال جميع مؤسسات التعليم العالي الخاصة كافة والجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء
مراسل الجديد: انتشال جثة الأب من تحت أنقاض المبنى المنهار في منطقة القبة في طرابلس
الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ #الجديد: سنتجه للعودة إلى التعليم الحضوري بحال سنحت الظروف لكننا سننتظر حتى يوم الاثنين المقبل
محليات
12:29
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
عربي و دولي
12:28
الخارجية الأميركية: سمحنا ببيع 12 ألف قنبلة لإسرائيل زنة 1000 رطل
محليات
12:09
أ ف ب: نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب
مراسلة الجديد: غارة اسرائيلية استهدفت المنطقة الواقعة بين الزرارية و بريقع
10:42
مراسلة الجديد: معلومات أولية عن سقوط شهداء وجرحى جراء الغارة على ميفدون
09:31
مراسلة الجديد: غارة تستهدف محيط منطقة النبطية
09:23
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
09:18
مراسل الجديد: غارة إستهدفت الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل
09:11
مراسل الجديد: الطيران الحربي شن غارتين إستهدفا بلدتي الخيام وياطر
09:09
2025-10-18
كرامي يطالب بإعادة الإعمار للطرابلسيين!
2026-02-25
مطار القليعات إلى العمل قريبًا- التفاصيل في النشرة المسائية
2025-11-24
عن حريق "أنفه".. بيان للدفاع المدني (صور)
2026-03-06
لأول مرة منذ بدء الحرب.. صلاة الجمعة في طهران (صورة)
2026-03-06
رابعة الزيات تفجع بوفاة شقيقتها وتنعاها بكلمات مؤثرة
2026-01-05
حرب كلامية مشتعلة بين الممثل التركي أوزجان دينيز وشقيقته بسبب مرض والدتهما وزوجته في الواجهة
09:18
اسرائيل تشن غارات عنيفة على الجنوب.. جولة مع المراسلين
07:27
مواكبة مستمرة للتطورات الميدانية والأمنية.. الجديد من كل لبنان
07:01
نجوم سوريا يواسون روعة وربا السعدي في وداع والدتهما
06:39
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
01:36
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
13:24
مقدمة النشرة المسائية 06-03-2026
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
09:26
"توجهوا إلى مناطق أخرى"... إدارة الكوارث في صيدا توجه رسالة إلى النازحين
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
06:26
"إنزال اسرائيلي فوق الخريبة - بعلبك".. الجيش يصدر بياناً
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
09:43
"يرتدون بزات عسكرية".. تفاصيل جديدة ومواقف لقائد الجيش
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
محليات
07:37
ملاحقة الشيخ نعيم قاسم قضائياً.. ما القصة؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
عربي و دولي
09:01
نزاع مباشر بين تركيا وإسرائيل؟
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
محليات
06:58
اتصال بين الرئيس عون وقائد الجيش.. وتفاصيل عن الانزال الاسرائيلي
