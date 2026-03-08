عاجل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
وزير العدل: تبلغت أن مسلحين اعترضوا صحافيين قرب منطقة الكفاءات وتواصلت مع المعنيين لمتابعة الموضوع
بيروت
14
o
البقاع
8
o
الجنوب
14
o
الشمال
9
o
جبل لبنان
11
o
كسروان
13
o
متن
13
o
10:09
النبي شيت.. في اليوم التالي (فيديو)
09:57
أمطار سوداء على طهران! (فيديو)
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
19:38
بالفيديو.. غارة تستهدف فندق في الروشة
19:17
ترامب يستقبل جثامين 6 جنود قتلوا بضربات إيرانية (شاهد الفيديو)
خاص الجديد
🔵 معلومات الجديد: النيابة العامة العسكرية ادعت على 3 اشخاص ينتمون إلى "حزب الله" وكان بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة
2026-03-08 | 07:25
A-
A+
🔵 معلومات الجديد: النيابة العامة العسكرية ادعت على 3 اشخاص ينتمون إلى "حزب الله" وكان بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة
🔵 معلومات الجديد: 3 شهداء من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
وزير العدل للجديد: يجب ان تتحرك النيابة العامة ضد كل من يمس بالقانون وبخطة حصر السلاح
🔵 معلومات الجديد: شهيد في الأمن العام إثر غارات النبي شيت - البقاع
🔵 معلومات الجديد: النيابة العامة العسكرية ادعت على 3 اشخاص ينتمون إلى "حزب الله" وكان بحوزتهم أسلحة حربية خفيفة ومتوسطة
خاص الجديد
محليات
معلومات
الجديد:
النيابة
العامة
العسكرية
اشخاص
ينتمون
الله"
بحوزتهم
أسلحة
حربية
خفيفة
ومتوسطة
🔵 معلومات الجديد: سيتم استجواب المدعى عليهم امام المحكمة العسكرية الدائمة مجدداً يوم غد تمهيداً لاصدار حكم نهائي بحقهم
🔵 مراسلة "الجديد": حصيلة أولية استشهاد عميد متقاعد في الجيش اللبناني إثر غارة الغازية
11:46
مراسلة الجديد: شهيد و3 جرحى حتى الآن جراء الغارة الاسرائيلية على مخيم عين الحلوة
11:46
مراسلة الجديد: شهيد و3 جرحى حتى الآن جراء الغارة الاسرائيلية على مخيم عين الحلوة
11:40
حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
11:40
حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
11:23
مصادر سياسية للجديد: سيتم العمل على تشكيل وفد مدني للتفاوض مع اسرائيل مباشرة خارج الأراضي اللبنانية ومن المرجح أن تكون قبرص
11:23
مصادر سياسية للجديد: سيتم العمل على تشكيل وفد مدني للتفاوض مع اسرائيل مباشرة خارج الأراضي اللبنانية ومن المرجح أن تكون قبرص
عربي و دولي
13:01
التلفزيون الإيراني: بدء موجة صاروخية إيرانية جديدة على إسرائيل
محليات
12:59
رجي: أنشطة حزب الله الخارجة عن الشرعيّة وكانت إحدى تجليّاتها الاعتداء السافر على قبرص تخالف إرادة الحكومة والشعب اللبناني
عربي و دولي
12:57
الدفاع المدني السعودي: حالتا وفاة وإصابة 12 مقيماً جراء سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني بمحافظة الخرج
مراسلة الجديد: شهيد و3 جرحى حتى الآن جراء الغارة الاسرائيلية على مخيم عين الحلوة
11:46
حان الآن موعد آذان المغرب بحسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت
11:40
مصادر سياسية للجديد: سيتم العمل على تشكيل وفد مدني للتفاوض مع اسرائيل مباشرة خارج الأراضي اللبنانية ومن المرجح أن تكون قبرص
11:23
مصادر سياسية للجديد: نقاش بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التزام الجيش اللبناني بالقرار الحكومي خاصة بعد البيان الأخير لقائد الجيش الذي أثار جدلاً
11:23
مصادر سياسية للجديد: الشق الميداني يتعلق بضرورة دخول الجيش اللبناني على الأراضي اللبنانية كافة
11:23
مصادر سياسية للجديد: الرئاستان الأولى والثالثة تعملان على تشكيل مبادرة من شقين سياسي وميداني
11:22
2026-02-25
أزمة صحية مفاجئة توقف ياسمين الخطيب عن التصوير
2026-02-15
سانت ليفانت وهيفاء وهبي يشعلان السوشيال ميديا بفيديو عفوي
2025-12-31
وصول الرئيس عون الى غرفة العمليات في قوى الامن الداخلي في الأشرفية
2026-01-10
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بإعلان حالة طوارئ وطنية لحماية عائدات نفط فنزويلا بحسابات وزارة الخزانة
2026-03-06
شخصيات ايرانية غادرت لبنان.. كم عددها؟ (في النشرة بعد قليل)
2025-12-05
أحمد قعبور.. رغم الألم ظلت حنجرته تصدح (فيديو)
12:35
بالخرائط - أبرز التطورات الميدانية مباشرةً مع مراسل الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
10:03
لحظة بلحظة.. مراسلو الجديد يواكبون المستجدات الأمنية والميدانية من كل لبنان
07:32
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
02:48
الجديد مستمرة في مواكبة العدوان على لبنان
14:48
مقدمة النشرة المسائية 07-03-2026
عربي و دولي
07:50
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
عربي و دولي
07:50
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
خاص الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
خاص الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
خاص الجديد
10:48
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
خاص الجديد
10:48
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
محليات
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
محليات
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
محليات
11:40
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
محليات
11:40
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
عربي و دولي
17:21
عائلة "رون آراد".. ترد على انزال النبي شيت
عربي و دولي
17:21
عائلة "رون آراد".. ترد على انزال النبي شيت
