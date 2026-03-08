عاجل
البحرين: اعترضنا ودمرنا 95 صاروخا و164 مسيرة منذ بداية العدوان الإيراني
حزب الله: أسقطنا مسيرة إسرائيلية من نوع هرمس 450 في وادي السلوقي جنوبي لبنان
رويترز: عضو في مجلس الخبراء الإيراني يشير إلى اختيار مجتبى خامنئي مرشداً لإيران
وزارة الصحة: شهيدان و6 جرحى في الغارات الإسرائيلية على بلدة تبنين جنوب لبنان
مراسل الجديد : مروحيات اسرائيلية تحلق فوق السلسلة الشرقية
مراسل الجديد: سلسلة غارات إستهدفت بلدة جويا
16:13
بالصورة.. صاروخ لم ينفجر في فندق رمادا
12:57
الدفاعات الجوية السعودية تعترض وتدمر عدداً من المسيرات التي أطلقت باتجاه المملكة (فيديو)
10:09
النبي شيت.. في اليوم التالي (فيديو)
09:57
أمطار سوداء على طهران! (فيديو)
19:41
من امام الغرفة المستهدفة.. مراسل الجديد ينقل المشهد
خاص الجديد
مصادر سياسية للجديد: سبب الحملة على قائد الجيش أنه كان مطلوباً من قائد الجيش موقف أكثر وضوحاً يؤكد الالتزام الكامل بقرارات الحكومة
2026-03-08 | 14:10
مصادر سياسية للجديد: الكلام الذي صدر عن قائد الجيش جاء أقل من المتوقع وهو ما فسّر الحملة التي شُنّت على الجيش اللبناني
رئيس الحكومة نواف سلام من صور: أؤكد أن الالتزام بإعادة الإعمار التزام ثابت ومستمر ومسؤولية كاملة
مصادر سياسية للجديد: نقاش بين الرئاستين الأولى والثالثة حول ضرورة التزام الجيش اللبناني بالقرار الحكومي خاصة بعد البيان الأخير لقائد الجيش الذي أثار جدلاً
16:10
16:10
15:41
15:41
14:14
14:14
عربي و دولي
16:55
محليات
16:54
عربي و دولي
16:50
مراسل الجديد: غارة إستهدفت المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وشوكين
16:10
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة زفتا قضاء النبطية
15:41
مراسل الجديد: غارة على محيط بعلبك
14:14
مصادر سياسية للجديد: الكلام الذي صدر عن قائد الجيش جاء أقل من المتوقع وهو ما فسّر الحملة التي شُنّت على الجيش اللبناني
14:04
زوار بري للجديد: رئيس المجلس أبلغ عند منتصف الليل بخبر إطلاق الصواريخ وبعد الاتصالات التي أجراها طلب من حزب الله إصدار نفي وعدم تبني إطلاقها باتجاه إسرائيل لكن الرد جاء لاحقاً عبر بيان التبني
14:04
مصادر سياسية للجديد: التواصل مقطوع كلياً بين عين التينة وحزب الله كما أنه مقطوع أيضاً بين رئيس الجمهورية جوزاف عون والحزب
14:03
2026-03-04
من البارجة.. إسرائيل تستهدف السعديات وعرمون
14:04
2026-02-12
منخفض جوي جديد.. إستعدوا!
2026-03-02
تهديد إسرائيلي بقصف 50 بلدة جنوبية
2025-12-30
سهرة استثنائية ليلة رأس السنة على الجديد مع الشامي ونخبة من النجوم
07:14
🔴 النرويج: التفجير بالسفارة الأميركية قد يكون متعمداً ومرتبطاً بالوضع الراهن
محليات
15:33
بلدة جنوبية تُقصف لأول مرة.. والأهالي: لا يوجد راجمة صواريخ!
محليات
15:33
محليات
14:45
ضربة الفندق في الروشة.. من المستهدف؟
محليات
14:45
عربي و دولي
07:50
بعد خامنئي.. إيران تعلن اختيار مرشدٍ جديد
عربي و دولي
07:50
محليات
11:40
شقيق راعي ابرشية علما الشعب.. شهيداً باعتداء درون
محليات
11:40
خاص الجديد
10:48
مبادرة سياسية - ميدانية.. الرئاسة تتحرك وتفاوض مدني مباشر!
خاص الجديد
10:48
خاص الجديد
10:21
غارتان استهدفتا أطراف عين الحلوة.. مراسلة الجديد تواكب التفاصيل
خاص الجديد
10:21
