4 آب "الحقيقة الضائعة"
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة

2026-03-07 | 14:26
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة
مراسل الجديد: توغل قوة إسرائيلية مؤللة من مستوطنة أفيفيم باتجاه بلدة عيترون وسماع صوت إطلاق نار في المنطقة

خاص الجديد

محليات

الجديد:

إسرائيلية

مؤللة

مستوطنة

أفيفيم

باتجاه

عيترون

وسماع

إطلاق

المنطقة

Aljadeed
🔵 معلومات الجديد: 3 شهداء من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع
معلومات الجديد: شهيدان من الجيش اللبناني نتيجة الغارات على بلدة النبي شيت في البقاع

يحدث الآن

مصادر دبلوماسية للجديد: سقف الشروط الدولية لوقف آلة الحرب مرتفع جداً وربطاً بقرارات الحكومة المرتبطة بحظر نشاط حزب الله العسكري
13:02
مصادر سياسية للجديد عن التواصل مع حزب الله: مقطوع عبر الخطوط الرسمية للدولة وتبين أن من كنا نتواصل معهم لا يملكون القرار
13:00
مصادر دبلوماسية عن التواصل مع الجهات الدولية والادارة الأميركية: لا جواب حتى الساعة "لا سلباً ولا ايجاباً"
12:59
مصادر سياسية للجديد: خلال هذه الهدنة تقوم الحكومة بتنفيذ قراراتها وإطلاق التفاوض مع الجانب الإسرائيلي لإنهاء الأعمال العدائية وإقامة الترتيبات الأمنية
12:57
مصادر سياسية للجديد: المساعي الرسمية هي باتجاه المجتمع الدولي لبلورة "طرح" يقوم على هدنة مؤقتة ومحدودة زمنياً
11:55
التواصل مع "حزب الله" مقطوع.. وشروط وقف الحرب: مرتفعة جداً!
11:51
